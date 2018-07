La chambre territoriale des comptes pousse la Maison de la culture à moderniser sa gestion

La chambre reproche au conseil d'administration de la maison de la culture de ne pas avoir analysé "l’origine des dysfonctionnements financiers cet EPIC" et ainsi d'avoir "doté TFTN d’un statut inadapté à l’exécution de l’ensemble de ses missions."



Ainsi, le statut de TFTN lui impose d’organiser le temps de travail et le recrutement de son personnel conformément aux dispositions du statut de la fonction publique du Territoire. Or ce fonctionnement n'est pas adapté aux "exigences du spectacle vivant, qui impliquent une grande flexibilité des horaires de travail et des compétences techniques spécifiques peu représentées dans l’administration." De ce fait, TFTN rencontre des difficultés de recrutement. La Maison de la culture se retrouve donc en sous-effectif chronique. Pour répondre à ses besoins, "la direction de l’établissement n’a d’autre choix que de multiplier le recours aux agents sous contrat, et même de s’affranchir des dispositions légales relatives au temps de travail. Ainsi, depuis 2012, les agents de l’établissement effectuent en moyenne 14 000 heures supplémentaires par an, en dépassement des quotas autorisés et des dérogations accordées. " Selon le rapport, une réforme du statut est nécessaire.



La CTC note que si l'établissement a engagé un "assainissement du fonctionnement", l’établissement est d'ores et déjà confronté à de nouveaux enjeux, notamment "avec l’engagement du projet de création du Centre culturel de la Polynésie française, comme prévu dans la convention relative à la culture signée par l’État et la Collectivité le 17 mars 2017." Ce nouveau centre culturel est prévu pour 2021, or "les procédures d’affectation des emprises foncières actuellement utilisées par TFTN n’ont pas été finalisées depuis 2012 ; les besoins en terme de capacité d’accueil du pôle « spectacle vivant » n’ont pas été évalués ; la réflexion sur le projet culturel du futur Centre prévu en 2021 n’a toujours pas été initiée, alors qu’elle conditionne la détermination de l’effectif cible et de la cartographique des compétences, éléments indispensables à tout plan de recrutement et de formation des agents. Enfin, les études sur les modalités de gestion des deux pôles n’ont toujours pas été engagées."



L'établissement enjoint au conseil d'administration de la Maison de la culture d'arrêter au plus vite des lignes directives fiables afin d'élaborer et de finaliser un projet en accord avec les attentes du public et acteurs privés.