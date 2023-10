La cause LGBT portée à la lumière

Tahiti, le 27 octobre 2023 – Pour la première fois au fenua, un forum sur l'égalité des sexes et sur les droits et la protection des personnes LGBT est organisé les 7 et 8 novembre prochain à l'UPF.



“C’était l'une des promesses de campagne du Tavini : La promotion de l'égalité des sexes et la protection des personnes LGBTQ. Dès l'installation du gouvernement en mai 2023, nous nous sommes mis dans cette démarche”, a rappelé ce vendredi Éliane Tevahitua, la vice-présidente du Pays, lors de la conférence de presse annonçant les premières Table Ronde LGBTQIA+. Cet événement, qui se tiendra à l'UPF, les 7 et 8 novembre prochains, est “le premier du genre”. À l’organisation : le Pays, le Cesec, l'association Cousins Cousines et l'Université de Polynésie française. “C'est une grande avancée pour nous. Enfin, on est entendu”, s’est réjoui Karel Luciani, le président de l'association pour la défense des droits LGBTQIA+ et de leur place dans la société. D'autant plus que pour ce forum, de nombreuses organisations non-gouvernementales du pacifique, provenant plus de 10 pays, comme les Fidji ou encore les Samoa, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, seront présentes. “C'est très important, puisque l'homosexualité est encore un crime dans six pays du Pacifique. Je pense à Salomon ou à la Papouasie, où c'est très compliqué là-bas”, souligne Karel Luciani.



Ainsi pendant deux jours, des thématiques seront débattues, comme “La façon dont la religion affecte nos réalités et comment vivre sa foi en étant LGBT”, “Sensibiliser, prévenir et lutter contre les violences racistes, sexistes ou sexuelles”, ou encore “La vision du mouvement LGBT dans le Pacifique”. Des membres de l'église catholique, protestante et adventiste de Polynésie sont attendus lors de ces débats également



À la suite de ces tables rondes, des instruments juridiques et une feuille de route politique seront établis afin de donner au gouvernement les outils pour mettre en place des actions et des lois pour ces communautés. “Il y a encore trop de violence, trop de désespoir pour la communauté LGBT à Tahiti... Trop de jeunes se retrouvent seuls et finissent par faire le trottoir pour se payer des hormones. Il a tellement de choses à mettre en place” déplore le président de l'association Cousins Cousines.



Un sujet clivant dans le monde politique



Ce forum qui entend rompre le silence sur la cause LGBT avec le concours du Pays est une première. Jusqu'à présent, l'association Cousin Cousines n'avait jamais reçu d'aide ou de subvention du Pays selon Karel Luciani. “La société polynésienne est très chrétienne, il a donc le poids de la religion qui tombe sur le gouvernement et le politique et par conséquent sur ces actions”, analyse-t-il. “On a enfin une oreille qui nous écoute. On avait l'impression d'être seuls à naviguer et aujourd'hui, grâce au soutien du Pays, de l'État et du Cesec, nos voix s'amplifient.”



En effet, les lois concernent les droits des communautés LGBT ont toujours provoqué des divisions dans les partis politiques. Encore récemment, des échanges tendus ont eu lieu à l'assemblée sur la question du remboursement par la Caisse de prévoyance sociale du traitement contre le VIH et pour l'hormonothérapie (uniquement le traitement hormonal et non les interventions chirurgicales).

La vice-présidente, elle, a l'air déterminé à mener ce combat, malgré les désaccords évidents au sein du Tavini. “L'important c'est que les futurs textes passent avec la majorité. Il y aura toujours des râleurs, mais tant pis pour eux. Nous nous travaillons à avoir cette majorité”. “Déjà, si nous pouvions obtenir ces avancées sanitaires [les traitements remboursés, NDLR], ça serait un bon point de départ”, estime Éliane Tevahitua.



Rédigé par Thibault Segalard le Dimanche 29 Octobre 2023 à 15:52 | Lu 328 fois