La capsule Crew Dragon transportant le premier Indien vers l'ISS s'arrime à la station spatiale

Washington, États-Unis | AFP | jeudi 26/06/2025 - La capsule Crew Dragon transportant quatre astronautes, dont le premier Indien, le premier Polonais et le premier Hongrois à séjourner dans l'ISS, s'est arrimée jeudi à 10H45 GMT à la station spatiale internationale.



Le lanceur Falcon 9 de SpaceX avait décollé mercredi matin. La capsule Dragon a établi le contact avec la station à 10H31 GMT, selon des images diffusées en direct par l'entreprise privée Axiom, organisatrice de la mission Axiom-4, marquant une étape clé dans les ambitions spatiales de l'Inde.



"Grace est heureuse d'être sur Harmony", a commenté l'astronaute américaine Peggy Whitson, commandante de cette mission et ancienne de la Nasa, travaillant désormais pour Axiom Space, entreprise américaine proposant entre autres des vols spatiaux privés.



Grace est le surnom de la capsule, Harmony celui du module de la station auquel ils se sont arrimés. "Nous sommes honorés d'être ici, merci", a-t-elle ajouté.



L'astronaute indien Shubhanshu Shukla pilote cette mission aux côtés du Polonais Slawosz Uznanski-Wisniewski, du Hongrois Tibor Kapu et Mme Whitson, qui la commande.



Ils ont été accueillis par l'équipage de l'ISS lors d'une brève cérémonie de bienvenue.



Une fois les procédures terminées, l'équipage rentrera dans la station et commencera sa mission qui prévoit une soixantaine d'expériences, notamment sur les micro-algues et les tardigrades, des animaux microscopiques.



Les derniers vols spatiaux auxquels ont participé l'Inde, la Pologne ou la Hongrie remontent à plus de 40 ans, avec des vaisseaux soviétiques à l'époque.



Ils doivent retrouver à bord les 7 astronautes, des Américains et des Russes, commandés par le Japonais Takuya Onishi.



- "Voyage fantastique" -



Le géant asiatique indien nourrit de grandes ambitions spatiales et veut effectuer son premier vol habité en 2027.



M. Shukla est le premier Indien à atteindre l'espace depuis Rakesh Sharma, qui s'était rendu sur la station Saliout 7 en 1984 dans le cadre d'une mission indo-soviétique.



L'agence spatiale indienne, ISRO, considère ce vol comme une étape clé vers sa première mission habitée indépendante, prévue pour 2027 dans le cadre du programme Gaganyaan ("vaisseau céleste").



"Félicitations Axiom-4 ! Amarrage effectué. Shubhanshu se tient à l'entrée de la Station spatiale internationale… Attendant d'y entrer pour un séjour de 14 jours… Tandis que le monde regarde avec enthousiasme et attente", a réagi sur X Jitendra Singh, le ministre indien des Sciences.



"Quel voyage fantastique," avait déclaré M. Shukla en hindi après le lancement. "Ce n'est pas seulement le début de mon voyage vers la Station spatiale internationale -- c'est le début du programme spatial habité de l'Inde."



La mission Axiom-4, ou Ax-4, aurait dû décoller début juin, mais a été retardée en raison de problèmes techniques.



Chaque pays a financé le voyage de son astronaute. La Pologne a dépensé 65 millions d'euros, selon l'agence spatiale polonaise. La Hongrie a annoncé un accord de 100 millions de dollars avec Axiom en 2022, selon le média spécialisé SpaceNews, tandis que l'Inde n'a pas officiellement commenté.



Cette mission survient après la dispute spectaculaire survenue début juin entre Donald Trump et Elon Musk, au cours de laquelle le richissime entrepreneur a menacé de mettre hors service sa capsule Crew Dragon avant de rétropédaler.



Utilisée par Axiom, Crew Dragon joue également un rôle crucial pour l'Agence spatiale américaine (Nasa) car c'est, à ce jour, le seul vaisseau américain habilité à acheminer des astronautes vers l'ISS.



Le conflit entre les deux hommes a mis en lumière l'interdépendance du gouvernement américain et de cette société spatiale privée, la Nasa et le Pentagone ayant largement recours aux fusées et vaisseaux de SpaceX pour envoyer des équipages, cargaisons et satellites dans l'espace.