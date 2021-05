La capacité de conduite et le BSR enfin accessibles à Mangareva

Lors de cette seconde édition, les 17 candidats inscrits ont pu obtenir la capacité de conduite. Un résultat rassurant pour la gendarmerie de Rikitea, qui a aussi constaté une grande implication de la part des candidats. Pour l’une des personnes admises "cela fait prés de deux semaines que l’on s’entraine et que l’on se prépare. Le lundi férié on était là sous la pluie et même la veille du passage on s’entrainait encore ! On voulait mettre toutes les chances de notre côté et ne rien laisser au hasard. Certains ont même loué des voitures exprès pour cet examen."



En plus de la capacité de conduite pour les adultes, les jeunes de l’île ont pu aussi passer le diplôme du brevet de sécurité routière, BSR. C’est au final 8 jeunes qui ont pu être accrédités et autorisés à utiliser des deux-roues.