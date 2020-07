La brasserie Hoa, des pintes et des potes

Tahiti, le 30 juillet 2020 - Alors que le marché de la bière artisanale éclot à Tahiti, deux entrepreneurs, Guillaume Desrez et Thomas Slowinsky, ont fondé la brasserie Hoa dans le quartier de Fare Ute à Papeete. Dans leur hangar de 700 m2 où ils brassent leur bière artisanale, les deux jeunes créateurs comptent bien développer un lieu “culturel et artistique”.



L’entrée du hangar situé à Fare Ute ne laisse pas présager de la grandeur du lieu. C’est en effet dans un espace de 700 m2, dont une mezzanine de 200 m2, que les deux jeunes entrepreneurs, Guillaume Desrez et Thomas Slowinsky, ont récemment fondé la brasserie Hoa. Espace dédié à la fabrication des bières, “palmeraie” avec tables et chaises pour boire un verre, truck aménagé pour “chiller” entre amis, bibliothèque collaborative : la brasserie Hoa sera aussi un lieu de rencontre et d’échanges.



A l’origine de ce projet, la volonté commune de ces deux amis d’enfance, qui avaient à cœur d’entreprendre à Tahiti après avoir passé plusieurs années en métropole. D’abord Guillaume Desrez. Après avoir fait une école d’ingénieur et travaillé en qualité de consultant stratégie dans un cabinet parisien, le jeune entrepreneur s’est formé au brassage en France puis en Australie. Il a ensuite décidé de regagner le fenua avec la volonté de revenir vers un métier plus “technique et industriel”. Thomas Slowinsky a lui aussi a étudié en métropole avant de revenir. Lorsque son ami Guillaume lui a proposé de l’accompagner dans l’aventure Hoa, il n’a pas hésité très longtemps : “C’était une idée un peu folle car ce concept explose partout mais à Tahiti, ça risquait d’être compliqué. Puis, l’idée a mûri dans ma tête et je me suis dit que j’allais me lancer dans l’aventure. ”