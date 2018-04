La branche régionale du comité francophone du handicap reçue à la Présidence

PAPEETE, 27 avril 2018 - En marge de la semaine polynésienne du handicap, le Président de la Polynésie française a reçu, jeudi, les responsables d’associations du Comité francophone du handicap du Pacifique (CFH).



La délégation de responsables du CFH reçue par Edouard Fritch était accompagnée par de la présidente de ce comité, Henriette Kamia, et le directeur du Forum des personnes handicapées du Pacifique (Pacific Disability Forum), Setareki Macanawai.



Cette rencontre s’est déroulée en présence de la déléguée interministérielle au handicap, Sylvia Berteil, et du délégué aux affaires internationales, européennes et du Pacifique, Manuel Terai.



Le comité francophone du handicap du Pacifique est composé de présidents d’associations de Wallis-et-Futuna, Takala Sosefo et Muliloto Napole, de Nouvelle-Calédonie, Julia Michel et Philippe Roux, et de Polynésie française, Alain Barrere. Le Forum des personnes handicapées du Pacifique est une organisation régionale qui rassemble 21 pays et Etats de la région.



Ces deux organisations régionales sont complémentaires et agissent de concert pour défendre les droits des personnes en situation de handicap, conformément à la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.



A ce sujet, le Président a rappelé, lors des échanges, que conformément au statut d’autonomie, l’Assemblée de la Polynésie française a été consultée et qu’elle a donné, en 2009, un avis favorable à la ratification par la France de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.



En outre, dans le prolongement des actions menées par le Pays dans le domaine du handicap, il a exprimé sa grande satisfaction quant à la dynamique de coopération régionale impulsée par les partenaires associatifs. Aussi, afin de prolonger cette dynamique, il a confirmé sa volonté d’accueillir en 2021 la réunion biannuelle du Forum des personnes handicapées du Pacifique.