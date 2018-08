La bibliothèque de l'Université fait sa rentrée

PAPEETE, le 30 août 2018 - A l’occasion de la rentrée universitaire 2018, les bibliothèques de l’Université adaptent leurs droits de prêts et mettent en place une carte duo. Elle permet aux familles d’emprunter avec une seule et même carte.

Les bibliothèques de l’université sont ouvertes depuis le lundi 13 août avec quelques nouveautés. Ainsi, Pour inaugurer cette nouvelle rentrée universitaire, les bibliothèques adaptent leurs services aux besoins des lecteurs qui peuvent désormais emprunter jusqu’à 20 documents pendant 14 jours, quel que soit le support (livre, DVD, revue). La durée de prolongation est allongée à 14 jours.

Par ailleurs pour l'inscription, la BU propose désormais un abonnement DUO. Cette carte permet à deux membres d’une même famille (dès 16 ans) de bénéficier de la même carte au tarif normal de 5 500 XPF.

Les bibliothèques de l'université sont ouvertes à tous et proposent le fonds documentaire le plus significatif de la Polynésie française, avec près de 80 000 documents tous domaines confondus. A la bibliothèque universitaire, le fonds détente comprend des romans en anglais et français, des romans policiers, de la presse et des livres d’actualité, des bandes dessinées, des guides de voyage et des DVD. A la médiathèque de l’ESPE se trouve un fonds jeunesse très riche comprenant entre autre des revues pour les enfants, des albums et des romans pour adolescents. Ces deux bibliothèques jouent donc un rôle fondamental et incontournable de bibliothèques publiques.