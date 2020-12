La bibliothèque de Moorea à bout de souffle

Moorea, le 15 décembre 2020 - L’ association Faa Ruperupe s’inquiète de l’avenir de la bibliothèque de Moorea et évoque une possible fermeture en raison d e ses difficultés financières. Ses membres, toujours dans l'attente de la subvention communale pour l'année 2020, demandent à rencontrer le tāvana Evans Haumani.



Malgré les services rendus à la population de l’île depuis des années, l’association Faa Ruperupe, qui compte une dizaine de bénévoles, s’inquiète à l’aube de cette nouvelle année 2021, du sort de la bibliothèque et évoque même une menace de fermeture en raison de "sa situation financière difficile". Celle-ci a toujours essentiellement fonctionné par le biais de subventions communales et territoriales qui lui ont été octroyées chaque année. Sauf que pour cet exercice 2020 , aucune subvention de la municipalité n’a encore été enregistrée. "On attend depuis le mois de juillet d’avoir un entretien avec le maire. Il est au courant de notre situation. On souhaiterait même que la commune de Moorea - Maiao no us donne juste une confirmation de son soutien financier pluriannuel par le biais d ’une simple convention "déclare Françoise Blanc, la trésorière de l’association Faa Ruperupe. La bibliothèque a besoin de cette aide pour notamment rémunérer ses deux salarié e s qui n’ont pas reçu de salaire depuis le moi s d’avril, et qui ont tout de même continué à travailler jusqu’à aujourd’hui. Leur présence est jugée indispensable au vu des formations spécifiques qu’elles ont suivies et aussi de par leur expérience dans leurs tâches ( classement, équipement et protection des ouvrage s, emprunts et retours ...).