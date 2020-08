La belle revanche de Rarahu Vernaudon, nouvelle Miss Moorea

Moorea, le 02 août 2020 - Rarahu Vernaudon a été élue Miss Moorea 2020 lors de la soirée de l’élection samedi soir à Pihaena. Le podium est complété par Tipari Haumani, première dauphine, et Hekeani Richerd, deuxième dauphine.



Samedi soir avait eu lieu l’élection de la miss Moorea 2020 au centre culturel Te Pu Atiti’a à Pihaena, devant un public malheureusement réduit en raison de la crise sanitaire. Le spectacle a été bien assuré par les cinq candidates en lice. Celles-ci devaient notamment se distinguer auprès du jury durant cinq passages différents (le tableau d’ouverture, la tenue végétale, la tenue en maillot de bain, la tenue de ville et la tenue de soirée) tout en respectant le thème de la soirée : te moemoeā (le rêve).

Après près de 2 heures de spectacle, c’est finalement Rarahu Vernaudon, 24 ans et originaire d’Afareaitu, qui a été élue Miss Moorea 2020. Tipari Haumani, 21 ans et résidente de Paopao, décroche le titre de première dauphine. Le podium est complété par Hekeani Richerd, 21 ans, qui devient deuxième dauphine de Miss Moorea 2020.

Les plus jeunes candidates à savoir Rainearii Atger, 19 ans, pourtant favorite sur les réseaux sociaux, se contente du titre de Miss Heiva de Moorea 2020 tandis que Heinui Tereopa, 19 ans également, représentera le tourisme de l’ile sœur en tant que Miss Comité du tourisme.

Après avoir échoué de peu lors de l’élection de Miss Moorea 2017 (elle avait obtenu le titre de première dauphine), la nouvelle reine de beauté de l’île réalise enfin son rêve.

« Je me suis sentie confiante depuis le début et surtout je me suis amusée. Toutes les candidates méritaient de gagner mais je pense que la différence s’est faite grâce à ma maturité et mon expérience. Au moment d’annoncer la gagnante, j’avais le cœur qui battait à mille à l’heure. Je suis vraiment heureuse » a réagi Rarahu Vernaudon avant d’ajouter que « J’aimerais utiliser le titre de Miss Moorea 2020 pour mettre en avant la femme entrepreneure car je le suis également. Je pense que toutes les femmes aujourd’hui s’affirment et ont le droit d’être présentes dans la société.

Le comité de miss Moorea prévoit d’organiser la prochaine édition de l’élection de miss Moorea dans deux ans avec en plus un concours pour élire le plus bel homme de l’île sœur (mister Moorea).