La belle perle sous toutes ses formes et ses couleurs !

Pour votre perle, vous avez le choix entre ces trois formes :

Les perles classiques sphériques symétriques, elles peuvent être rondes et semi-rondes.

Les perles classiques symétriques, elles peuvent être en forme de goutte/poire, d'ovale, de bouton et semi-baroque.

Les perles asymétriques, dites baroques.





La surface et le lustre de la perle doivent être observés de près

Pour apprécier une perle, il faut bien regarder l'état de sa surface afin de repérer d'éventuelles imperfections comme : des cercles, des piqûres, des rayures, des fissures, des creux, ou encore des zones de dévitalisation…

Il faut également bien observer son lustre, c'est-à-dire la réflexion plus ou moins parfaite de la lumière sur la surface de la perle. Il dépend de la régularité et de l'agencement des couches nacrées. Un lustre excellent correspond à une réflexion totale de la lumière, donnant un effet miroir.

Une perle sans lustre correspond à un aspect mat ou terne de sa surface.







Petit tour d'horizon des différentes catégories

De la plus belle et la plus pure des perles à la plus basique, les perles sont classées de TOP GEM à E.

Catégorie parfaite (TOP GEM) : perle sans imperfection avec un excellent lustre ;

Catégorie A : perle présentant quelques imperfections légères concentrées avec un très bon lustre ;

Catégorie B : perle présentant des imperfections légères en plus grande quantité mais ayant une surface propre importante et un bon lustre ;

Catégorie C : perle présentant des imperfections légères et profondes bien évidentes mais ayant une surface relativement propre et un lustre moyen ;

Catégorie D : perle présentant des imperfections légères et profondes sur une surface importante avec un lustre faible ;

Catégorie E : perle n'entrant pas dans les catégories énumérées ci-dessus.





Les petits plus qui font que votre perle sera LA plus belle

La couleur, l'assortiment ou l'appairage et l'épaisseur de la couche de nacre autour du nucléus sont à prendre en compte. La couleur dominante de la perle doit être la plus homogène possible. En général, la perle possède une ou plusieurs couleurs secondaires.

La taille entre également en ligne de compte. La taille moyenne des perles de Tahiti varie entre 8 à 14 mm, le record semble établi à 21 mm.