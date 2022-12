La basketteuse Brittney Griner libérée dans un échange de prisonniers entre Moscou et Washington

Washington, Etats-Unis | AFP | jeudi 08/12/2022 - La star américaine du basket Brittney Griner, détenue en Russie depuis neuf mois, a été libérée jeudi dans le cadre d'un échange de prisonniers avec Moscou incluant le marchand d'armes russe Viktor Bout, emprisonné depuis dix ans aux Etats-Unis.



L'échange s'est déroulé à l'aéroport d'Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères sur Telegram.



"Il y a quelques instants, j'ai parlé avec Brittney Griner. Elle est en sécurité. Elle est à bord d'un avion. Elle est en route vers les Etats-Unis", a déclaré le président américaine Joe Biden, lors d'une brève allocution à la Maison Blanche.



La basketteuse est attendue dans les prochaines 24 heures aux Etats-Unis. Elle a "bon moral" malgré "le traumatisme" enduré, a ajouté Joe Biden, qui a remercié les Emirats arabes unis.



L'Arabie saoudite a également participé à la procédure d'échange, selon un communiqué conjoint des deux pays, précisant que "la médiation a été menée" par le président des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, et par le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.



Discussion "très ciblée"



L'épouse de la basketteuse, Cherelle Griner, s'est dite "submergée par les émotions": "Ma famille est au complet", a-t-elle ajouté en exprimant sa "gratitude" pour l'administration démocrate.



Son club aux Etats-Unis, le Mercury de Phoenix, qui tweetait quotidiennement le nombre de ses jours en détention, a salué sur Twitter sa libération.



"Plus aucun jour (à compter). Elle rentre à la maison."



Un haut responsable américain a affirmé que la discussion avec Moscou était restée focalisée sur la libération de Brittney Griner, et les Etats-Unis l'ont fait savoir à l'Ukraine ainsi qu'à d'autres alliés.



"Nous avons informé des partenaires clés, dont les Ukrainiens, de ces résultats afin qu'ils comprennent eux aussi qu'il ne s'agissait que d'une chose", à savoir les Américains détenus en Russie, a-t-il dit, en réponse à une question sur un éventuel dégel plus large des relations entre les Etats-Unis et la Russie.



Paul Whelan toujours détenu



Un autre Américain détenu en Russie, l'ancien militaire Paul Whelan, n'a pas été inclus dans l'échange. "Même si nous avons échoué à obtenir la libération de Paul, nous n'abandonnerons jamais", a assuré Joe Biden.



Un haut responsable américain a indiqué qu'un officiel des Etats-Unis avait "longuement" échangé jeudi avec Paul Whelan.



Le haut responsable a également assuré que la Russie avait "rejeté toutes nos propositions pour la libération" de Paul Whelan, un ancien militaire. "Ce n'était pas une situation dans laquelle nous pouvions choisir quel Américain ramener à la maison. Nous avions le choix entre ramener une Américaine en particulier, Brittney Griner, ou ne ramener personne", a-t-il ajouté.



Dans un communiqué, sa famille s'est dite "heureuse" pour Mme Griner, mais "toujours dévastée" de savoir Paul Whelan dans une prison russe.



Arrêté en décembre 2018 en Russie, il a été condamné en 2020 à 16 ans de prison pour "espionnage", une condamnation qu'il a dénoncée comme fabriquée de toutes pièces.



"Lord of War"



Brittney Griner, sportive afro-américaine de 32 ans et double championne olympique, a été arrêtée en février dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis, un produit interdit en Russie.



En août, elle avait été condamnée à une peine de neuf ans d'emprisonnement, puis après le rejet de son appel, avait été transférée en novembre dans une colonie pénitentiaire dans le centre de la Russie.



Ses soutiens ont toujours dénoncé une prise d'otage pour marchander avec Washington en plein conflit en Ukraine.



Le nom de Viktor Bout avait été évoqué dès l'été. Célèbre trafiquant d'armes russe, arrêté en Thaïlande en 2008, il avait été condamné à une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis.



Surnommé le "marchand de mort", son parcours hors du commun a servi d'inspiration au film "Lord of War" dans lequel Nicolas Cage joue un trafiquant d'armes des plus cyniques.



Américains et Russes s'accusent mutuellement de détenir leurs ressortissants respectifs à des fins politiques. Plusieurs échanges de prisonniers ont eu lieu par le passé.



En avril, l'ex-Marine américain Trevor Reed, condamné à neuf ans de prison en Russie pour des violences qu'il niait, a été échangé contre un pilote russe, Konstantin Iarochenko, incarcéré aux Etats-Unis depuis 2010 pour trafic de drogues en lien avec les FARC colombiens.

