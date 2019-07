La banque des Territoires apporte 47 millions pour soutenir l'aménagement des communes

Papeete, le 5 juillet 2019 - La banque des Territoires a signé vendredi 5 juillet une convention avec le syndicat mixte du Contrat de ville. Grâce à ce nouveau partenariat, la banque va apporter aux communes de Mahina, Pirae, Papeete et Punaauia une subvention de 47 millions sur trois ans afin de les aider dans le développement de leurs projets urbains.



" On est là pour lutter contre les fractures territoriales et les inégalités sociales", explique d'entrée de jeu Dominique Mirada, le directeur outre-mer de la Caisse des dépôts et consignations, représentant la banque des Territoires, vendredi à l'occasion de la signature de la convention de financement entre le syndicat mixte du Contrat de ville et la banque des Territoires.

Filiale de la Caisse des dépôts et consignations, la banque des Territoires a finalisé par cette signature avec le syndicat mixte du Contrat de ville, un accord de partenariat afin d'aider les communes de Mahina, Pirae, Papeete et Punaauia dans leurs projets de renouvellement urbain. Cette convention amène sa pierre à "l'édifice" pour la mise en place et la réussite de projets, à plus ou moins long terme, aussi divers et variés que le désengorgement de la route de ceinture de Mahina, l'aménagement du quartier de Outumaoro à Punaauia ou encore celui du quartier de l'hippodrome à Pirae…