La Vakaiki baromètre des sportifs marquisiens

Moeaki Ohotoua, président du district volley de Ua Pou et co-organisateur de la Vakaiki 2021 a parlé d’une grande réussite. “C’est la première fois que des équipes de Tahiti viennent jouer ici et ce sont des joueurs de haut niveau. Ça définit un objectif pour les équipes marquisiennes. Un niveau à atteindre, un exemple dont il faut s’inspirer”, a expliqué l'intéressé. “Ici, il n’y a pas de terrain adapté pour les entraînements mais une équipe locale a quand même battu une équipe de Tahiti (Poumaka contre Manihii 1 : 3 sets à 1, ndlr). On était tous très étonnés. Ça nous pousse à faire mieux et c’est un bon exemple pour garder la motivation.”



Et à savoir s’il est partant pour recommencer l’année prochaine, “on organise la 2e édition de la Coupe Hoane en novembre. On a invité des équipes de Tahiti et des Îles Sous-le-Vent et on commence à nous contacter pour s’organiser, comment se déplacer, avec quels moyens transport etc. Ce n’est pas évident de venir sur notre île : 3h d’avion, 2h de taxi et 2h30 de bateau…”



Concernant nos amis les boulistes, la discipline pétanque s’est déroulée en tournoi libre sur tout le week-end pour conclure le dimanche. Il y a eu deux prix dames en doublette décernés à Nuku Hiva puis Ua Pou et chez les hommes, trois prix ont été décernés à des doublettes de Nuku Hiva en tête suivi de deux duos de Ua Pou.

Enfin, pour le tennis, des joueurs de trois clubs différents ont participé au tournoi. En simples comme en doubles hommes et en équipes mixtes, c’est Nuku Hiva qui s’est imposé. Enfin, en simple dames, c’est le Rautea Tennis Club qui remporte aussi son trophée en bois sculpté en forme de raquette de tennis.



Et pour la clôture de cette édition de la Vakaiki, une soirée concert a été organisée. Guillaume Matarere & The Local Voices ont animé le site Taku’Ua avec le groupe de danse Kapa Mai et ses prestations chorégraphiées et variées dans leur registre avec notamment une collaboration sur la chanson “Hoane” de l’artiste locale Kauana.



Ce qu’on retiendra surtout de cet événement c’est ce mélange de sportifs semi-professionnels, venus de Tahiti, et de sportifs amateurs qui montre l’exemple aux futures générations d’athlètes marquisiens et qui donne une idée du chemin à parcourir pour être un as de sa discipline.