La Triple Crown va commencer

TAHITI, le 12 novembre 2019 - La période d'attente du Hawaiian Pro débute ce mercredi 13 novembre. Cette compétition est une des deux dernières chances pour Mihimana Braye et O'Neil Massin de remonter au classement WQS 2019.



La période d’attente de la première des trois compétitions de surf de la Triple Crown, le Hawaiian Pro WQS 10 000, est prévue du 13 au 24 novembre. Il s’agit de la 55e compétition du circuit des World qualifying series (WQS) qui en comporte 57.



Cette compétition, comme la deuxième étape de la Triple Crown, la Vans World Cup of Surfing WQS 10 000 (25 novembre-7 décembre), est déterminante pour la qualification pour le circuit professionnel 2020.



Seuls les dix premiers du WQS se qualifient pour le championnat du monde 2020. A ce stade, Mihimana Braye est 65e et O’Neil Massin 94e. Face à une concurrence constituée des meilleurs surfeurs Hawaiiens et de surfeurs évoluant dans le top 32 mondial, la tâche va être très difficile pour nos deux Tahitiens.



Il faudrait deux excellents résultats pour atteindre cette fameuse zone du Top 10. Mihimana Braye possède 6430 points et O’Neil Massin 4950 alors que le dixième du classement WQS actuel en possède 16850 points. Ce type de “Prime Event” WQS 10 000 rapporte à son vainqueur 10 000 points, la seule solution pour les deux Tahitiens est donc d’enchaîner deux exploits.