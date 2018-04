La Tour Eiffel fermée ce vendredi en raison d'un mouvement social

France | AFP | vendredi 13/04/2018 - La Tour Eiffel est fermée au public ce vendredi en raison d'un arrêt de travail du personnel de l'entreprise chargée de la sécurité, a annoncé la Société d'exploitation du monument parisien dans un communiqué.



"Le monument n'a pu ouvrir ses portes ce matin au public", a indiqué la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, précisant que "les conditions de surveillance ne sont pas réunies en raison d'un arrêt de travail d'une partie du personnel de l'entreprise en charge de la sécurité".

"Les jardins et le parvis de la Tour restent néanmoins accessibles aux visiteurs", selon le communiqué.

Selon la CGT, la quasi totalité des personnels de sécurité, qui tournent à une cinquantaine par rotation sur le site, ont arrêté le travail pour protester contre la mise à pied, qui peut aller jusqu'au licenciement, de trois salariés de la société Byblos qui gère la sécurité.

Ces salariés avaient protesté contre des aménagements de temps de travail provoquant des dégradations de salaires, selon Denis Vavassori, secrétaire général adjoint de l'union locale CGT du VIIe arrondissement, à l'AFP. Les salariés demandent à rencontrer la direction, selon la même source.

Selon le service de communication de Byblos, des "discussions sont en cours" avec les salariés pour "essayer d'apporter des réponses dans les meilleurs délais et les meilleures conditions pour tous", sans plus de précisions.

Le monument a reçu en 2017 plus de six millions de visiteurs.