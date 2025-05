La Toa Pro réussit son retour dans le WQS

Tahiti, le 8 mai 2025. Depuis mardi, la Toa Pro Surf, de retour au calendrier international du WQS, bat son plein sur la vague de Taharu’u. Si les hommes n’ont participé qu’au premier tour qualificatif, les filles, elles, sont déjà au stade des demi-finales. Nos surfeuses ont brillé lors de leurs deux premiers tours, puisque cinq d’entre elles participeront aux demi-finales qui auront normalement lieu demain. Aujourd’hui, place à la suite de la compétition masculine avec l’entrée en lice de Kauli Vaast, accompagné d’un impressionnant contingent de surfeurs polynésiens. Du haut niveau est attendu à Papara, où les conditions promettent des vagues dignes d’une étape internationale.



Sur le spot de Taharu’u, à Papara, se réunit depuis dimanche la crème du surf de la zone Hawaï/Tahiti pour la première étape du WQS (World Qualifying Series), un championnat qui permettra à certains et certaines de postuler, si leurs résultats le permettent, à l’accession aux WCS (World Challenger Series), l’antichambre du CT (Championship Tour, première division mondiale du surf) en fin de saison. Comme l’a vécu cette année notre aito Tya Zebrowski, qui s’est qualifiée pour les WCS dans la zone Europe en terminant première, à seulement 14 ans. Et Tya continue sur sa lancée : sur la Toa Pro, elle a éclaboussé ses séries de tout son talent, avec un score de 17.50 pour son entrée. Cette performance a boosté ses copines, puisque Aelan Vaast, Takihei Ellacott, Kohai Fierro et Kiara Goold se sont illustrées en séries, mais aussi — et surtout — en quart de finale. Elles se retrouveront donc dès demain pour les demi-finales, où seulement trois Hawaïennes ont réussi à se hisser.

Aelan Vaast se retrouvera dans le premier heat en compagnie de Takihei Ellacott. Les deux Tahitiennes seront opposées à la très talentueuse Eweleiula Wong, d’Hawaï, ainsi qu’à sa compatriote Skai Suitt, deux sérieuses candidates au titre. Dans le deuxième heat, la dernière Hawaïenne, Nora Liotta, sera opposée à trois de nos pépites : la championne du circuit européen WQS, Tya Zebrowski, la deuxième des sœurs Fierro, Kohai, et Kiara Goold, pour un affrontement à dominante tahitienne. Des demi-finales féminines qui s’annoncent parmi les plus passionnantes, et qui démontrent déjà que le futur du surf féminin tahitien s’écrit en lettres d’or.



Le contingent hawaïen en force



Venus en nombre pour cette première étape du WQS, les Hawaïens ont rempli les premiers heats de leur présence et de leur talent. Dans la première série dédiée aux surfeurs invités, mais pas encore qualifiés en championnat WQS, nos surfeurs ont bien figuré. Sur quatorze compétiteurs engagés dans ce round de 72, cinq Polynésiens ont su tirer leur épingle du jeu : Heifara Tahutinui Jr, Tauirai Oopa, Hauroa Maiotui, Teiva Tetahio et Rémi Mallet ont rejoint leurs camarades pour le round de 64, qui se déroulait ce jeudi.



Journée exclusivement réservée aux hommes et à ce round, qui comprenait seize séries de quatre compétiteurs chacune, les soixante-quatre surfeurs ont bénéficié de belles conditions, dues à la houle du sud qui avait déjà réveillé Teahupoo la veille — pour le plus grand bonheur des participants de la Tao Pro. Bénéficiant d’un jour de repos mercredi, ils ont pu pleinement profiter de la vague mythique. Aguerris par cette expérience, les surfeurs du jour ont montré un niveau de surf impressionnant. Dominés par les Hawaïens, qui qualifient vingt et un des leurs pour le prochain round, nos Tahitiens ont néanmoins réussi à démontrer tout leur talent. Ils seront sept à représenter le fenua en huitièmes de finale. Parmi eux, Heifara Tahutinui Jr et Teiva Tetahio, tous deux invités au départ, ont brillamment passé le difficile round de 64. Une magnifique performance pour nos deux surfeurs : « Je suis soulagé d’être passé, mais les conditions étaient réunies pour performer. Sur la dernière vague, je pensais ne pas avoir le score qu’il fallait, mais finalement, c’est passé », confiait Heifara. Même son de cloche du côté de Teiva : « Ravi d’être qualifié et de continuer l’aventure. Je me suis bien senti aujourd’hui, il faut continuer comme ça avec la même stratégie. »

Du côté des favoris, Kauli Vaast a dominé sa série. Notre champion olympique a su faire preuve de patience. Après des débuts difficiles, il a enchaîné, sur ses quatre dernières vagues, deux magnifiques rides qui lui ont valu des notes de 7 et 7.50. Notre aito a surclassé ses adversaires et poursuit la compétition. Toujours parmi les fers de lance du surf polynésien, Mihimana Braye a lui aussi montré l’exemple. Avec une note de 15.50, il a surfé avec brio et a très vite pris de l’avance sur ses adversaires du jour, un Hawaïen et un Américain.

Eimeo Czermak, Turo Ariitu et Haumana Ateni feront également partie des qualifiés pour le lendemain.



Vendredi 9 mai auront lieu la suite et la fin de cette magnifique compétition, si les conditions le permettent. En espérant voir l’un de nos représentants sur la plus haute marche du podium. Ce serait tellement mérité, vu le niveau affiché par nos surfeurs et nos surfeuses.





Rédigé par Manu Rodor le Jeudi 8 Mai 2025