La Tahitienne se pare de succès

A Tahiti, le 8 mars 2025. Samedi après-midi, à Pirae, la célèbre course La Tahitienne a fêté sa 23e édition en dépassant la barre des 4.000 participantes. Une belle réussite pour une course qui fait désormais partie des classiques. Grâce à une très belle organisation et une solidarité omniprésente, cet événement permet de rassembler le sport et une cause juste.



Samedi après-midi, dans les jardins de la mairie de Pirae, plus de 4.000 femmes se sont retrouvées pour montrer leur solidarité envers celles qui sont atteintes du cancer. Et quoi de mieux que le sport pour unir les forces autour d’une cause commune ? C’est le but de La Tahitienne depuis 23 ans maintenant. Cette course permet à toutes les femmes de participer, quel que soit leur niveau sportif. Sur un format très court de 3 km, les runneuses, habituées aux sports de compétition ou pratiquantes en loisirs, ont pu profiter d’un moment de partage dans une ambiance conviviale.



À l’origine de cette unité, une organisation sans faille orchestrée par l’Ascep, mais bien soutenue par tous les clubs d’athlétisme du Fenua. “Chaque année, nous nous retrouvons pour cette course. Les membres de tous les clubs sont présents car c’est important de participer au bon déroulement de cette course. Au-delà de l’événement sportif, il y a une cause à soutenir qui nous tient à cœur”, expliquait Aline, membre du club de Tefana et bénévole sur La Tahitienne. Au départ de la mairie de Pirae, entre amis ou en famille, en courant ou en marchant, les participantes ont dû parcourir 3 km sous une grosse chaleur, mais sans jamais se plaindre. Sur les abords de l’avenue Ariipaea Pomare, de la rue Frédéric Gadiot et de l’avenue Charles de Gaulle, l’ambiance survoltée de la foule venue en masse portait à bout de bras toutes les participantes dans l’effort. Et que dire de l’arrivée ! Le parc de la mairie s’était transformé pour l’occasion en un lieu festif où de nombreux barnums et stands avaient fleuri aux abords du perron municipal. Entre musique et animations, les coureuses ont été accueillies de la plus belle des manières.



Quitterie Stephant remporte la course



La première à franchir la ligne d’arrivée, c’est la jeune Quitterie Stephant, de l’AS Central, qui termine la course en 13'41''. Épuisée mais ravie, elle profitait de cette course pour se tester, mais aussi agir pour une belle cause : “Ça fait plaisir de gagner, mais surtout de participer à un événement caritatif. C’est la première fois que je participe, mais c’était important, en tant qu’athlète, mais aussi en tant que femme, que je sois présente aujourd’hui.” Après la championne, l’arrivée des 4.000 participantes épuisées fut un mélange de sourires et de sueur. Ravies d’avoir participé à cette épreuve, mais épuisées par la chaleur, les femmes, filles, nièces, amies, qui ont eu le courage de braver l’effort, se retrouvaient pour échanger sur leur expérience ou faire connaissance. Première fois pour certaines, tradition pour d’autres, le plaisir est toujours partagé. “C’est une super course, je la fais chaque année”, disait Sophie. “Pour moi, c’est ma première. C’est chouette de voir autant de femmes réunies dans la joie, le plaisir et un peu de souffrance. Ça serait bien qu’il y ait plus de courses comme celle-là à Tahiti, car elle permet à tout le monde de participer et nous sommes nombreuses à être solidaires face à cette maladie”, témoignaient Sophie Bouchonnet et Pauline Moreau, qui finissent la course entre amies, respectivement 3e et 5e. Pour Manon et Fantine, la mère et la fille, cette course est une habitude familiale depuis plusieurs années : “Je suis infirmière et je suis très sensibilisée à cette cause. Ma fille aussi, du coup, donc c’est important pour nous d’y participer. C’est un moment solidaire que l’on partage, en plus, toutes les deux.”



Une Tahitienne 2025 qui laissera dans les têtes encore son lot de souvenirs et d’images pour toutes les chanceuses qui ont pu participer.





CLASSEMENT DE LA 23e TAHITIENNE (les vingt premiers)



1ère Quitterie Stephant 00:13:41

2e Evanelia Bertrand 00:13:42

3e Sophie Bouchonnet 00:13:45

4e Valentine Dubost 00:14:00

5e Pauline Moreau 00:14:19

6e Juliette Hadni 00:14:46

7e Sophie Cruzol 00:15:10

8e Naia Guitton 00:15:15

9e Eva Teriipaia 00:15:20

10e Sophie Gardon 00:15:21

11e Poehani Bertrand 00:15:26

12e Laura Hartmann 00:15:36

13e Tahia Teikiteetini 00:15:47

14e Jezaig Launay 00:16:05

15e Vaite Bounhoure 00:16:20

16e Charlotte Durgeat 00:16:22

17e Timeri Lamorelle 00:16:34

18e Hinatea Girouille 00:16:35

19e Estelle Da Col Poumeyrol 00:16:38

20e Caroline Macheboeuf 00:16:46















Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 9 Mars 2025 à 18:43 | Lu 305 fois