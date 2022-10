La Tahitienne inonde Pirae

Tahiti, le 16 octobre 2022 - La 20e édition de la Tahitienne a rassemblé, samedi à Pirae, plus de 3 500 femmes qui ont couru pour apporter leur soutien aux personnes atteintes de cancer. Du côté sportif, on retiendra la victoire d'Océane Tanguy en 13'10 qui a devancé Amandine Matera et Sophie Bouchonnet.



Plus de deux ans après sa dernière édition, et à l'occasion d'Octobre rose, la célèbre course la Tahitienne était de retour, samedi à Pirae, pour sa 20e édition. Et comme à l'accoutumée, l'événement, organisé par l'Association sportive courir en Polynésie (Ascep), présidée par Evelyne Ramond, a été victime de son succès. Sur le papier 3 500 inscrites ont été retenues pour s'élancer sur le parcours de 3 km concocté par l'ASCEP. Mais au vu de la marée humaine qui a pris d'assaut la mairie de Pirae, ce nombre de 3 500 était largement sous-estimé.

“En Polynésie, on connait forcément quelqu'un atteint d'un cancer” Il faut dire que la cause du cancer rassemble au fenua. Depuis la création de la Tahitienne, il y a donc 20 ans, l'ensemble des fonds récoltés durant la course est consacré à améliorer le quotidien des patients atteints de la maladie. “Les femmes avaient besoin de se retrouver et puis la cause défendue reste la même à la Tahitienne, c'est le cancer”, a indiqué Guy Ramond, de l'Ascep. “Tout l'argent que l'on récolte pendant la course sert ensuite à améliorer le bien-être des personnes qui suivent des soins pour traiter leur cancer. Ça peut être des massages et bien d'autres choses. Et en Polynésie, tout le monde connait quelqu'un ou a un membre de sa famille qui est touché par la maladie. Donc tout le monde bénéficie plus ou moins de la Tahitienne.”



Une bonne cause pour laquelle Mareva et ses collègues de travail ont souhaité également se mobiliser. “On est une trentaine de notre entreprise à s'être inscrite pour la Tahitienne cette année et c'était important pour nous d'être là pour le retour de cette course. On a l'occasion de faire du sport et en plus, c'est pour aider des personnes malades. C'est tout bonus pour nous”, a confié la jeune femme. Léa, de son côté, est une habituée de l'événement. “J'en suis à ma dixième Tahitienne et l'ambiance est toujours aussi géniale sur la course. C'est super de pouvoir se retrouver sur cet événement réservé exclusivement pour nous, les femmes.”

La première Tahitienne pour Océane Tanguy On est donc venu courir, ou marcher, entre amis, collègues de travail ou en famille à Pirae en début de soirée. Les participantes se sont élancées sur un parcours de 3 km. Et pour celles qui se battaient pour la victoire, samedi, on est allé très vite. Un peu moins de 15 minutes pour les premières. Cette année, on retiendra la performance d'Océane Tanguy, victorieuse de sa première Tahitienne.



La sociétaire de l'Ascep a fait honneur à son club en remportant cette 20e édition en 13'10, à seulement 15 secondes de la course détenue par Sophie Bouchonnet. Cette dernière s'est pour sa part classée troisième cette année derrière la triathlète Amandine Matera. Rendez-vous désormais l'année prochaine pour une nouvelle édition de la Tahitienne.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 16 Octobre 2022 à 14:55