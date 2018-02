La Tahitienne : Les filles inscrivez-vous pour courir contre le cancer

PAPEETE, le 05 février 2018 - La dix-septième édition de la Tahitienne se déroulera le samedi 10 mars 2018 à la mairie de Pirae. Les inscriptions pour participer à cette course féminine s'ouvriront dès le 28 février et ce jusqu'au 7 mars. Les bénéfices, ainsi que l’intégralité des dons seront reversés à l’association Polynésienne d’Aide aux Patients atteints du Cancer (APAC).



La Tahitienne, avait réuni en 2017 plus de 6000 coureuses. Cette course est devenue un événement important dans la vie des polynésiennes. La dix-septième édition de cet évènement se déroulera le 10 mars. Le départ est fixé à 17h devant les jardins de la mairie de Pirae. L’association courir en Polynésie organisera un échauffement collectif à 16h30. Les organisateurs reversent les bénéfices de la course à l’Apac, une association qui vient en aide aux malades du cancer.

LE CIRCUIT

La course prendra son départ à la mairie de Pirae en direction de Mahina. Les coureuses passeront par la Rue Tefaatau (magasin Select), puis Rue Gadiot et au rond-point de l’Avenue Charles De Gaulle, direction Mahina. Au rond-point du RIMaP/P les coureuses feront demi-tour vers la Mairie de Pirae par l’Avenue Pomare, jusqu'à l'entrée principale de la mairie où sera jugée l’arrivée.



Les candidates pourront s'inscrire en équipe ou individuellement. Les inscriptions individuelles seront ouvertes du lundi 26 février au mercredi 7 mars au prix de 1 000F. Jeudi 8 et vendredi 9 mars le prix passera à 1 500F. Les magasins Vaima sport (vaima plaza moai), Plaza sport (galerie marchande du magasin Carrefour Faa’a) , Moana Nui Sport (Carrefour Punaauia) et à l’accueil des Carrefour Punaauia, Carrefour Arue, Carrefour Faa’a vendront les billets. Ils seront également disponibles à la Mairie de Pirae aux heures ouvrables.

Pour les entreprises, les inscriptions sont à fournir sous fichier .xls. sur clé USB. Ce fichier sera accompagné d’une version papier en double exemplaire, et déposé au magasin Vaima Sport à partir du mercredi 28/02 à l’équipe inscriptions ASCEP. Les dossards seront remis sur place, le jour même contre paiement. La date limite d’inscriptions est également le mercredi 7 mars 17h.



La course est ouverte à toute les femme à partir de 12 ans (catégorie benjamine, soit 12 ans au 31/12/2018). Les participantes sont tenues de signer le bulletin d’inscription attestant l’acceptation du présent règlement. Pour les mineures, l’autorisation parentale sera exigée. Elles pourront marcher ou courir.



Lors de la mise en place, et pour la sécurité de tous, les femmes qui feront le circuit en marchant, les jeunes enfants ainsi que les poussettes, devront se mettre à l'arrière du peloton au départ de l'épreuve.

Pour la sécurité de tous, et en respect du code de la route, la présence d’animaux (chevaux en particulier menés à main ou montés) est strictement interdite au sein de la manifestation.



Alors à vos baskets pour courir contre le cancer.