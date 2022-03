La Tahiti Pro 2022 confirmée en août

Tahiti, le 24 mars 2022 – La compétition de surf WCT Tahiti Pro est de retour sur le spot de Teahupoo après deux ans d’interruption.



​Après plus de deux ans d’interruption due à la pandémie de Covid-19, la passe de Hava’e à Teahupoo accueillera cette année la dixième étape du World Championship Tour (WCT) de surf, du 10 au 20 août. Le président de la Polynésie française et son ministre des Sports ont reçu jeudi Pascal Luciani, référent local de la World Surf League (WSL) pour l’organisation de la Tahiti Pro. Cette année, la compétition verra en outre le retour sur le spot mythique de Teahupoo des douze meilleures surfeuses mondiales après 16 ans d’absence.



À l’instar des précédentes éditions, des Trials seront organisés en amont et réservés à 32 surfeurs locaux pour permettre à l’un d’entre eux d’accéder au Main Event.



Avec une médiatisation à l’échelle mondiale, la Tahiti Pro représente un formidable outil de promotion de la destination de Tahiti et ses îles. À titre d’illustration, ce sont en moyenne près de TROIS millions d’auditeurs en live, 120 millions de consultations sur les réseaux sociaux et près de 760 articles de presse autour d’un événement WSL.