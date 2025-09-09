

La Tahiti Pride Week de retour pour une 3e édition

Tahiti, le 7 octobre 2025 - L'association Cousins Cousines organise, du 10 au 17 octobre, la troisième édition de la Tahiti Pride Week, aussi appelée Hepetoma 'Anuanua. Un événement phare pour la communauté LGBTQI+ qui, chaque année, profite de l'occasion pour faire entendre sa voix auprès du grand public. Et pour cette année encore, l'association a prévu un programme chargé avec, comme point culminant, une Marche des fiertés qui se tiendra le samedi 11 octobre.



La Tahiti Pride Week – ou Hepetoma 'Anuanua – est de retour pour une 3e édition du 10 au 17 octobre. Une semaine de la fierté dédiée à la sensibilisation du grand public quant à la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQI+, tout en mettant à l'honneur la culture et la diversité de ces identités. En effet, en Polynésie, la transidentité, l'homosexualité ou la non-conformité de genre demeurent fréquemment stigmatisées dans les foyers. Un phénomène qui, chez les plus jeunes notamment, peut entraîner des conséquences graves : rejet familial, harcèlement scolaire, souffrance psychologique, voire des pensées suicidaires. Et c'est justement pour porter la parole de ces personnes que l'association Cousins Cousines organise cette semaine des libertés : pour que le silence cède le pas à la discussion et pour que le refus de l'altérité soit confronté à des récits, des témoignages et des visages. Et pour ce faire, l'association a prévu tout un programme.



En effet, les festivités commenceront dès le vendredi 10 octobre, à 17 heures au local Fare Te Aroha (situé au 11 rue de l'École des frères de Ploërmel à Papeete), avec le vernissage d’une expo photo suivi d'un concert avec l'artiste Cartouche. Puis, dès le lendemain, la très attendue Marche des fiertés constituera le moment fort de cette semaine. Le grand public aura rendez-vous à 15 heures à Tarahoi pour un départ à 15 h 30. L'arrivée se tiendra à la promenade Tu Marama, anciennement Jacques Chirac, où un tamure marathon sera organisé par Miss T Tahiti 2024, Shelby Hunter, ainsi qu'un concert avec la participation de la talentueuse Automne Patia, 1re dauphine de Miss T Tahiti 2025. Le dimanche 12 octobre, une célébration “Foi et Fierté” avec la Communauté du Christ se tiendra au temple Tarona, à Fare Ute. Deux soirées débats seront également tenues les lundi 13 et mardi 14 octobre, à 19 heures au Fare Te Aroha. Le mercredi 15 octobre, une action de sensibilisation sera présentée devant les jeunes du Fare Tama Hau. Une matinée “Café solidaire” sera également organisée sur le pas de porte du Fare Te Aroha le jeudi 16 octobre. Et enfin, cette semaine des fiertés se clôturera par “Le bal des légendes” à l’Urban Café, de 18 heures à 1 heure du matin.



D'après communiqué



Rédigé par La rédaction le Mardi 7 Octobre 2025 à 15:19 | Lu 478 fois



