La Tahiti Pearl Regatta reprend la mer

Trente à quarante équipages sont attendus sur la ligne de départ. Des régatiers locaux mais aussi des plaisanciers internationaux, présents en Polynésie depuis la fermeture des frontières maritimes. “Avec la crise Covid-19, beaucoup d'entre eux n'ont pu continuer leur voyage comme ils le souhaitaient” précise Violetta Amaru Paradot, la présidente de la Tahiti Pearl Regatta. “Nous souhaitons partager avec eux les plaisirs de régater bord à bord sur ce plan d’eau incroyable des ISLV et qu'ils puissent découvrir une part de notre culture. Nous sommes très heureux d’accueillir encore plus de pirogues à voile qui ajoutent à la magie de l'événement, et qui favorisent la rencontre, le lien, l'échange autour de la navigation sous toutes ses formes”. En effet, le grand rassemblement annuel des Holopuni, le Hawaiki Nui Voyage, se déroulera quelques jours plus tôt entre Tahiti et Raiatea, leur permettant de participer aux courses de la TPR dans une catégorie dédiée.



Trois jours, six courses



La régate, organisée sous l’autorité de la fédération tahitienne de voile, proposera aux régatiers de s’inscrire en divisions monocoques ou multicoques pour la catégorie racing, en catégorie Holopuni, ou en catégorie cruising pour les voiliers non adaptés aux courses trop techniques. Les trois jours de l’événement seront rythmés par six courses, à raison de deux par jour : trois parcours bananes en lagon, réservés aux voiliers taillés pour la course et pouvant manœuvrer facilement, et trois parcours côtiers dont le tour de Tahaa, une étape incontournable réalisée à chaque édition. “Nous sommes actuellement en train de peaufiner les instructions de course avec la Fédération tahitienne de voile et notre race officer Georges Korhel”, explique Stéphanie Betz.



Soutenue par ses partenaires, la Tahiti Pearl Regatta va donc enfin pouvoir reprendre la mer après son annulation de l’année dernière.