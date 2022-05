La Tahiti Pearl Regatta prête à lever les voiles

Tahiti, le 22 mai 2022 - Le départ de la 18e édition de la Tahiti Pearl Regatta sera donné le 25 mai à Taha'a. Au programme pour les skippers, trois jours de course et six étapes entre l'île vanille et sa jumelle, Raiatea.



C'est un événement incontournable depuis près de 20 ans au fenua. La Tahiti Pearl Regatta et ses skippers reviennent une nouvelle fois cette année pour la 18e édition de la course. Entre 40 et 50 équipages s'affronteront sur le plan d'eau de Taha'a et de Raiatea entre le 25 et le 28 mai. Au programme pour les skippers, six étapes sur "l'un des plus beaux plans d'eau du monde". Et le troisième jour, qui se courra tout autour de l'île de Taha'a promet une nouvelle fois d'être des plus spectaculaires.





128 régatiers en 2021 Les skippers seront répartis dans trois catégories différentes. La première, la "TPR Racing" pour les équipages qui souhaiteront se challenger, regroupera les monocoques (Division 1 ou 2), les multicoques et les "voiles légères". Une catégorie pirogue à voile, avec des holopuni, est également encore ouverte cette année. Six équipages sont attendus. Et enfin la dernière catégorie, la "TPR Cruising", pour les bateaux souhaitant concourir mais en mode plus détendu et fun.



Rappelons que l'année dernière, la Tahiti Pearl Regatta avait rassemblé 128 régatiers sur le motu Mahaea, à Taha'a. Trente-cinq bateaux, toutes catégories confondues, avaient pris part à la course. En Division 1, l'équipage du Area Area, de Jean-Pierre Basse, s'était imposé. En Division 2, le Diabolic et son capitaine Hervé Bride, l'avait emporté. En "Cruising", la bateau Le Loup avec à la barre Josselin Dautel avait dominé la catégorie. Et chez les pirogues, l'équipage du Schweppes Holopuni, de William Alikiagalele, avait fini premier de la catégorie.



Rendez-vous donc à partir du 25 mai pour de nouvelles régates entre Taha'a et Raiatea.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 22 Mai 2022 à 12:02 | Lu 162 fois