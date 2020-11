La Taapuna Master pour Vahine Fierro et Mihimana Braye

Les pros de la glisse se sont fait plaisir ce week-end pour la 26édition de la Taapuna Master. Une édition spéciale puisqu'elle s'est tenue à huis clos, épidémie de Covid-19 oblige. Et c'est bien dommage que le public n'ait pu assister au spectacle offert par les riders. Cette année, la compétition affichait un plateau très relevé en surf et le spot de Taapuna n'a pas été avare de vagues. On retrouvait notamment sur le line-up Kauli Vaast, triple champion d'Europe juniors. Des anciens vainqueurs comme Mihimana Braye et Enrique Ariitu ont aussi répondu présent pour l'occasion. Un casting de très haut niveau complété entre autres par O'Neill Massin, Steven Pierson, Heifara Tahutini Jr, ou encore Heiarii Williams, ancien vainqueur des Trials à Teahupoo.Si sur le papier Kauli Vaast apparaissait comme l'immense favori, celui qui a brillé tout au long du week-end sur le reef de Taapuna a été Mihimana Braye. Une bonne note de 15.23 dans sa série du round 1 pour se lancer et se qualifier directement pour le round 3. Puis un 12.17 pour se qualifier pour le round 4, avant de signer un 13.83 en quarts de finale. L'intéressé n'a ensuite laissé aucune chance en demi-finale au prometteur Felix Bourgoin (tombeur de Kauli Vaast en quarts) avec une superbe note de 17.40.Face à lui en finale, Braye allait rencontrer un habitué du spot avec Enrique Ariitu. Ce dernier a eu un parcours moins étincelant que son adversaire, avec un 14.33 comme meilleure note au cours du week-end.Et la logique sera respectée au cours de la finale. Mihimana Braye, sur la lancée de ses précédentes séries, a mis tout le monde d'accord dans les premières minutes, avec deux belles vagues notées 8.17 et 8.13, pour un total de 17. Enrique Ariitu ne refera jamais son retard sur son adversaire et plafonne à 10.50. Mihimana Braye s'offrait son deuxième Taapuna Master, après son succès en 2015.Dans la catégorie "ondine" les meilleures surfeuses actuelles étaient toutes présentes, avec en tête Vahine Fierro, grandissime favorite. Ses sœurs, Heimiti et Kohai, étaient également de la partie, de même que Marion Philippe, Hereiti Manuel ou encore Mathilde Monbrison. Sans surprise, la série finale a vu la victoire de Vahine Fierro, avec un score total de 15.27. "Cela fait évidemment toujours plaisir de remporter une compétition au niveau locale, d'autant plus que cette année a été difficile à cause de la situation sanitaire. On a eu très peu de compétitions pour s'exprimer. Quand on est compétiteur on vit pour ça", a indiqué la championne du monde junior 2018.Hereiti Manuel avec 11.93 s'est classée deuxième et le podium est complété par Heimiti Fierro avec une note de 8.90.Dans les autres catégories, on note la victoire de Tahiri Tehei en bodyboard aux dépens de Thibaut Casabianca au terme d'une magnifique finale. En drop knee Teihoarii Tapatoa s'est imposé et en knee board c'est l'expérimenté Wilfred Villet qui l'a emporté.