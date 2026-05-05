

La TPR en mode compétition

Tahiti, le 18 mai 2026 - Pour sa 23e édition, la Tahiti Pearl Regatta a encore été une réussite. Avec 13 bateaux présents, les trois étapes se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Surtout connue pour la promotion de la voile et de son environnement, la TPR est maintenant devenue une vraie compétition. Preuve en est, les temps réalisés par les skippers, dignes des plus grandes régates océaniennes.



La traditionnelle Tahiti Pearl Regatta (TPR), organisée par la Fédération tahitienne de voile (FTV) et le Yacht Club de Tahiti, a encore une fois mis en avant le nautisme hauturier au Fenua. Et de la plus belle des manières puisque treize bateaux, toutes catégories confondues, étaient présents pour la première étape de nuit, ce mercredi 13 mai, dans la baie de Matavai. Longtemps dédiée à la promotion de la voile et du magnifique écrin polynésien, la TPR s’est muée en véritable course pour le plus grand bonheur de tous. Et les skippers présents sur cette 23e édition l’ont démontré dès cette course nocturne avec une arrivée très serrée entre Neva Neva, Mille Visages et Missionnaire. Le ton était donné et, après une bonne nuit, cap sur Moorea.



Avec un vent bien présent, les treize bateaux, organisés en quatre catégories, ont pu prendre le départ. Malheureusement, à l’arrivée, une petite surprise attendait les voileux : “Nous avons dû changer le lieu de l’arrivée car le vent est tombé et il n’était plus possible d’aller jusqu’au point d’arrivée”, expliquait Anne Kare, membre de la FTV. Initialement prévu à Maatea, c’est finalement à Vai’are que les bateaux ont jeté l’ancre après une journée intense. Le lendemain, un nouveau parcours pour le tour de l’île a été mis en place, dû lui aussi aux conditions climatiques. “Nous nous sommes adaptés au vent car celui-ci avait tourné. On est donc partis vers Maatea, puis direction la baie d’Opunohu pour revenir sur Vai’are.” Encore une journée où les équipages, composés parfois de membres venus de France ou de Nouvelle-Zélande, ont dû maîtriser les éléments pour performer.



Pour l’ultime étape de cette TPR, le vent était au rendez-vous. Avec un retour sur Tahiti et une arrivée dans la baie de Arue, les régatiers ont pu profiter d’une dernière course pour s’exprimer pleinement, en faisant parler la vitesse des bateaux, en tirant des bords ou encore en trouvant la bonne risée. Après une cérémonie de clôture haute en couleurs, les esprits sont déjà tournés vers l’avenir. “Le président est déjà en train de réfléchir à la prochaine édition, de voir quels clubs pourraient l’organiser, mais nous devrions revenir normalement dans les îles Sous-le-Vent”, concluait Anne Kare. Un retour aux sources pour cette compétition qui s’annonce déjà très intense.

Classement au scratch



Catégorie Cruising (3 manches) Marie Jade Kayola Catégorie Multi (5 manches) Moe Miti Catégorie Division 1 (7 manches) Paihere Horo Horo Neva Neva Hoe Hoe Catégorie Division 2 Kahoona Quille 2 Joie Avalon Missionnaire Akuna Matata Mille Visages







Rédigé par Manu Rodor le Lundi 18 Mai 2026 à 16:33 | Lu 211 fois



