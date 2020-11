La Sydney-Hobart aura bien lieu, mais avec une flotte réduite

Sydney, Australie | AFP | jeudi 05/11/2020 - Soulagement pour les fans de voile: la Sydney-Hobart aura bien lieu en décembre, ont annoncé les organisateurs, mais avec un nombre de bateaux limités, et les spectateurs sont invités à suivre en ligne, plutôt que sur place, cette grande classique de l'hémisphère Sud.



L'inquiétude était de mise quant à la tenue de la 76ème édition compte tenu de la fermeture de la frontière entre l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, d'où la course part le lendemain de Noël, et celui de Tasmanie, pour cause de restrictions sanitaires.



Mais le gouvernement a annoncé cette semaine la réouverture de la frontière, donnant ainsi son feu vert à cette régate géante de 628 milles (1.163 km) dans le sud-est de l'Australie.



Noel Cornish, commodore du Cruising Yacht Club of Australia (CYCA) qui co-organise la course, a annoncé au terme de longues consultations avec les autorités qu'une flotte d'une centaine de bateaux pourrait prendre le départ. Plus de 150 avaient mis les voiles en 2019.



"Nous sommes ravis qu'autant de voiliers puissent participer cette année, notamment du fait des incertitudes générales et des restrictions imposées à tellement d'événements sportifs en Australie ces six derniers mois", a-t-il déclaré mercredi soir.



"La taille de la flotte dépasse toutes nos attentes et représente pour la course une superbe marque de soutien."



L'événement, cependant, aura une saveur différente puisque nombre de voiliers et marins étrangers ne seront pas en mesure d'être sur la ligne de départ. Les topos d'avant-course seront par ailleurs faits en ligne.



Les célébrations organisées par le CYCA avant le départ n'auront pas lieu et nombre de restrictions seront imposées aux embarcations voulant sortir assister au grand départ dans la spectaculaire baie de Sydney.



Le nombre de personnes autorisées à admirer cette armada depuis la côte sera aussi limité, alors que l'événement attire en temps normal des milliers de personnes.



La 75ème édition a été remportée en décembre par le favori Comanche, monocoque de 100 pieds (30 mètres) de conception française et de fabrication américaine.