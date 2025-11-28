

La Sainte Geneviève fêtée à Maria no te Hau

Tahiti, le 9 décembre 2025 - Comme chaque année, les gendarmes de Polynésie française ont assisté mardi à la messe de célébration de leur sainte patronne, Sainte Geneviève, en l'église Maria no te Hau de Papeete.



Plus d'une centaine de gendarmes ont participé mardi matin à la traditionnelle messe donnée en l'honneur de Sainte Geneviève, la patronne de la gendarmerie, en l'église Maria no te Hau de Papeete. Présent lors de cette célébration, le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, a tenu à saluer “l'engagement des gendarmes qui servent pour cette mission de sécurité qui est essentielle”. “Ils engagent leur vie, leur famille, dans cette mission, et il est important que l'on puisse se retrouver ici et c'est une fête qui regroupe les gendarmes partout dans le monde.”



Le représentant de l’État a également tenu à rappeler que “trois missions prioritaires” avaient été confiées aux forces de l'ordre : “Les violences intrafamiliales, la sécurité routière et la lutte contre les trafics et la consommation de stupéfiants”. “Elles ont été très engagées dans la semaine qui vient de s'écouler sur ces sujets puisque 320 gendarmes ont été mobilisés et que l'on a contrôlé énormément de voitures à Tahiti, Moorea mais aussi dans les îles. La gendarmerie est présente partout, tout le temps, et cela correspond exactement à notre engagement dans la lutte contre les stupéfiants”, a conclu Alexandre Rochatte.



“Actions concrètes”



Après la messe, le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, le colonel Stéphane Brunet, a pris la parole en évoquant notamment les “actions concrètes” menées par les gendarmes : “Je veux ici valoriser le travail accompli par chacun d’entre vous, les brigades territoriales qui sont le premier contact, la proximité, le visage humain de l’État. Ensuite, les unités spécialisées : enquêteurs, plongeurs, maîtres de chiens, équipes nautiques qui apportent expertise et réactivité. Enfin, les opérations conjointes avec les autres services de l’État, les polices municipales et les forces armées qui montrent que la gendarmerie est un partenaire fiable, capable de s’adapter aux réalités polynésiennes.”



Revenant à l'actualité récente, le colonel Brunet a également abordé la question du trafic de stupéfiants : “Je salue les résultats concrets obtenus récemment, dans le cadre du plan État antistupéfiants dans la lutte contre le trafic et la consommation de méthamphétamine et le démantèlement de quatre réseaux structurés au cours des dernières semaines.”



Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 10 Décembre 2025 à 07:19




