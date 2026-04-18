

La Saga met le cap sur... Tautira !

Tahiti, le 4 mai 2026 - C’est une première à Taiarapu-Est. Du 5 juillet au 9 août, la 34e édition de la Saga hissera ses voiles au parc Teafa de Tautira pour des vacances solidaires à destination de 720 enfants de Tahiti et des îles. Une cinquantaine de familles d’accueil sont recherchées, tandis que les traditionnelles récoltes de dons seront lancées début juin.





Après Papeari l’an dernier, la Saga 2026 va continuer à naviguer dans les eaux de la Presqu’île en mettant le cap plus au sud sur le village de Tautira. Initialement, cette 34e édition était envisagée dans les îles, à Raiatea-Taha’a ou dans les Tuamotu – où l’équipage n’est pas retourné depuis Makemo en 2006 –, mais les difficultés d’organisation en amont des élections municipales ont donné lieu à un changement de cap.



Si Taiarapu-Ouest a déjà accueilli la Saga plusieurs fois entre 2010 et 2022 du côté de la pointe Riri de Toahotu, ce sera une grande première pour Taiarapu-Est. “Nous sommes vraiment heureux de pouvoir venir sur Tautira. C’est une belle commune chargée de légendes avec une grande baie entre plage et rivière”, confie Tina Lioux, directrice de l’école de voile de Arue en charge de l’organisation de la Saga. Tautira, c’est aussi le berceau du va’a : le district entretient des liens historiques avec la navigation traditionnelle, comme l’a illustré la dernière escale de la pirogue à voile Hōkūle’a en juillet dernier. Des moments forts en perspective...



​720 enfants sur cinq semaines

Du 5 juillet au 9 août, la flotte jettera l’ancre au parc Teafa, au pied de la montagne Tahuareva. Au total, ce sont 720 enfants de Tahiti, Moorea, des îles Sous-le-Vent, des Marquises et des Australes, ou encore de l’atoll Faaite, qui profiteront chacun d’une semaine d’initiation aux joies de la navigation, entre autres activités. Une cinquantaine de familles d’accueil sont recherchées par le service social de la circonscription de Taiarapu avec le soutien de la commune de Taiarapu-Est et de la commune associée de Tautira. La phase de recrutement est ouverte. “Les familles candidates peuvent se tourner vers la mairie de Tautira ou la DSFE de Taravao”, indique Tina Lioux. L’événement bénéficiera également à des enfants de Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest, qui seront accueillis sans hébergement.



“Je voudrais remercier le Pays et l’État qui soutiennent cette opération, la commune de Taiarapu-Est, l’équipe sociale de Taiarapu, tous nos partenaires et les bénévoles, qui sont une centaine à nous aider chaque année”, conclut la référente. Le grand public contribue également à la réussite de ces vacances solidaires via la récolte de goûters et la vente de tee-shirts : rendez-vous est fixé le premier week-end de juin dans les magasins Carrefour.



Plus d'infos Une aventure à suivre sur la page Facebook : Saga Tahiti.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 4 Mai 2026 à 14:56 | Lu 415 fois



