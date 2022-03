La SPL des Raromata'i se dévoile et se dit "prête"

Tahiti, le 17 mars 2022 – À l'occasion de la signature de la convention de péréquation des tarifs de l'électricité avec le Pays, les quatre tāvana de Huahine, Taputapuātea, Tumara'a et Taha'a regroupés dans la nouvelle Société publique locale (SPL) Te Uira Api no Raromatai ont détaillé les contours de leur organisation avec un seul mot d'ordre : "Rien ne va changer" pour les usagers au 1er avril prochain. La question de la reprise des 28 agents d'EDT aux mêmes conditions n'est en revanche pas encore réglée.



Opération transparence pour la nouvelle Société publique locale (SPL) Te Uira Api no Raromatai, jeudi matin au ministère en charge de l'Énergie à l'occasion de la signature de la convention de péréquation des tarifs de l'électricité avec les quatre communes de Huahine, Taputapuātea, Tumara'a et Taha'a. Le mot d'ordre, martelé dans chacune des réponses du président de la SPL et maire de Huahine Marcelin Lisan, était on ne peut plus clair : "Rien ne va changer" au 1er avril avec la reprise de la gestion de l'électricité par Te Uira Api no Raromata'i en lieu et place d'EDT.

Les mêmes tarifs qu'EDT

"Je rassure encore la population des Raromata'i, nous appliquerons le même tarif qu'EDT", a certifié jeudi le président de la SPL, Marcelin Lisan. Dans son dossier de presse, la SPL indique "maintenir le système d'abonnement actuel" garantissant une continuité de paiement sans interruption pour les usagers et le maintien des services de prélèvement automatique, du paiement en ligne et des systèmes de SMS d'information. Côté facturation et gestion clientèle, le service a été confié à un prestataire : la Société Polynésienne des Eaux. "Rien ne change", assure Marcelin Lisan qui explique qu'EDT avait un taux de recouvrement "quasiment égal à 100%" et que la SPL compte bien tenir ce chiffre.

La péréquation, c'est 750 millions

Signée jeudi matin entre les quatre tāvana et le ministre de l'Énergie, Yvonnick Raffin, la convention garantissant aux quatre communes de bénéficier de leur quote-part du fonds de péréquation des tarifs de l'électricité constitue le "socle", "la consolidation" et "l'aboutissement" de la SPL, a affirmé Marcelin Lisan. La totalité de cette péréquation reversée aux quatre communes est estimée à 750 millions de Fcfp : 150 millions pour Tumara'a, 200 millions pour Huahine, 200 millions pour Tumara'a et 200 millions pour Taputapuatea. Désormais rompu à l'exercice, le ministre en charge de l'Énergie a tenu à rappeler que le principe de cette péréquation était de délivrer "un tarif de l'électricité identique pour tous les usagers de Polynésie". L'objectif affirmé du dispositif était de faciliter la concurrence dans le secteur. Et le ministre n'a pas manqué de saluer l'initiative du regroupement des quatre communes pour "mutualiser leurs moyens et surtout faire baisser leurs charges".

Services inchangés, Cashpower garanti

"Je tiens à rassurer tout le monde, en particulier la population des Raromata'i, rien ne va changer au niveau des services proposés." Usant et abusant de sa formule du jour, Marcelin Lisan a assuré que tous les services proposés par EDT ces dernières années à ses abonnés seraient repris et maintenus. "Nous allons même essayer, avec un service de proximité puisque nous sommes uniquement basés aux îles Sous-le-Vent, d'améliorer les services qui ont été proposés." Parmi les rares bémols esquissés dans le discours de Marcelin Lisan lors cette conférence de presse, le président de la SPL a évoqué un court temps d'adaptation dans les premiers jours de gestion du service public. "Dans un premier temps, les quinze premiers jours, le premier mois, il faudra que nous rentrions dans cette société. Mais techniquement, nous sommes prêts. Administrativement, nous sommes prêts. Financièrement, nous sommes prêts."



Le sujet électrique du "Cashpower", les abonnements prépayés choisis par près de 1 800 usagers des quatre îles, n'a pas été oublié. "Je le répète, toutes les prestations fournies par le prestataire historique seront reprises intégralement. Nous avons passé des contrats avec des prestataires de service spécialisés dans ce domaine. Donc, je tiens à rassurer les utilisateurs en Cashpower, il n'y aura pas de rupture de distribution électrique le 1er avril." La SPL annonce la vente de tickets de prépaiement dans les commerces "dans deux semaines".

"Mêmes prestataires" pour les approvisionnements

Approvisionnement en hydrocarbures, en matériels de gestion et de maintenance du réseau électrique… Là encore, Marcelin Lisan insistait sur la continuité du service. "Nous avons rencontré le fournisseur officiel [Mobil pour le gasoil et lubrifiants moteurs et Total pour les lubrifiants moteurs, ndlr] de EDT aux îles Sous-le-Vent et ils assureront le stockage pour ces quatre concessions futures. Ils ont déjà le matériel en place et ils ont de nouvelles cuves sur remorque pour renforcer la capacité de stockage sur les quatre îles."



Pour les autres approvisionnements nécessaires au réseau, Marcelin Lisan s'est également voulu rassurant. "Demain, au 1er avril, ce sera la SPL qui dirigera cette société mais ce seront les mêmes prestataires qu'EDT avec des contrats de maintenance, de nettoyage, d'approvisionnement et de services annexes qu'ils assuraient. Et nous allons reprendre les mêmes prestataires que ceux avec qui ils travaillaient." Côté EDT, on certifie pourtant que la SPL ne passera pas par les centrales d'achat d'Engie pour le matériel réseau. La SPL annonce Yune Tung et Sodimec pour les matériels électriques et Caterpillar ou encore Sopom pour les matériels mécaniques.



À noter que l'assistance de la TEP est également annoncée en "support technique" pour les "télécoms, automatismes, recherche câbles, contrôle des protections", et que la SPL annonce des "prestataires des îles" pour les travaux sur le réseau ou encore l'élagage.

Le cas des 28 agents en suspens

Second bémol évoqué par Marcelin Lisan, la situation des 28 salariés d'EDT qui doivent être transférés à la SPL au 1er avril n'est pas encore tout à fait réglée. Le tāvana a assuré que les 28 employés seraient tous transférés, mais il a également indiqué devoir rencontrer dans la journée les représentants syndicaux, "et notamment la CSIP qui est majoritaire chez EDT", pour régler "quelques détails que nous devons finaliser". La rencontre s'est tenue à 13 heures au Cesec. Et à l'issue, Cyril Le Gayic a indiqué qu'ils n'étaient "pas encore tombés d'accord". "Je maintiens ma position. Le transfert doit se faire avec les acquis et les avenants aux contrats", explique le syndicaliste, selon qui les négociations achoppent encore sur "certains points relevant des accords d'entreprise". Une nouvelle rencontre est prévue la semaine prochaine.

Solaire et biomasse

Marcelin Lisan s'est également exprimé sur les investissements à venir en matière d'énergies renouvelables. Il a confirmé la signature d'un contrat avec le géant français Akuo pour un parc de fermes agri-solaires qui permettra d'arriver à 60% d'énergies renouvelables à Huahine et 30% dans un premier temps, puis 50%, de solaire à Taputapuātea. Le tāvana qui a également évoqué un projet d'énergie "biomasse" sur la commune de Tumara'a "avec un groupe implanté localement".

Bonnes relations avec EDT

Autre message que souhaitait visiblement faire passer Marcelin Lisan, celui d'un travail constructif avec EDT pour la passation du service. "Je tiens à les remercier pour le travail qu'ils ont fait avec les quatre communes pendant 30 ans", a insisté à le président de la SPL, allant même jusqu'à saluer l'investissement du futur ex-concessionnaire. "EDT nous aide pour que cette période de transition ne desserve pas la population et les abonnés des îles Sous-le-Vent." Un recours en référé devant le tribunal a pourtant été déposé par le SPL pour demander à EDT de fournir tous les documents techniques nécessaires à la passation. EDT assurait jeudi avoir fourni toutes les pièces depuis plusieurs semaines. Et Marcelin Lisan de tempérer : "Au début, ça trainait un peu des pieds. Mais depuis une semaine, ça avance un peu plus vite. On va dire ça."

