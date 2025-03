La Russie visée par une attaque massive de drones ukrainiens, trois morts

Sapronovo, Russie | AFP | mardi 11/03/2025 - La Russie a subi dans la nuit de lundi à mardi une attaque massive de drones ukrainiens, la plus grande depuis l'assaut contre l'Ukraine, qui a ciblé en particulier la région de Moscou, faisant au moins trois morts.



Cette attaque d'ampleur est intervenue à quelques heures d'une rencontre entre des responsables ukrainiens et américains en Arabie saoudite pour discuter notamment d'une proposition de Kiev en vue d'un cessez-le-feu "dans les airs" et "en mer" avec la Russie, en réponse aux pressions de l'administration de Donald Trump.



Selon les autorités russes, ces frappes ont fait trois morts et 18 blessés, dont un enfant. Les villes de Vidnoïe, Domodedovo, Ramenskoïe et le village de Sapronovo, tous situés au sud de la capitale, ont été touchés.



Kiev a affirmé que des infrastructures de l'oléoduc Droujba, qui relie la Russie à l'Europe centrale et orientale, avaient été atteintes. Le Premier ministre hongrois Peter Szijjarto a confirmé que les livraisons de pétrole russe avaient été "provisoirement" interrompues mais assuré qu'elles devaient reprendre mardi.



Le ministère russe de la Défense a quant à lui affirmé que 343 drones avaient été abattus au cours de cette attaque, dont 91 dans la région de Moscou, située à plus de 400 kilomètres de la frontière ukrainienne, et 126 au-dessus de la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine.



A Ramenskoïe, où se trouve notamment un aérodrome militaire, des personnes interrogées par l'AFP ont évoqué un "terrible grondement".



Jusqu'à mardi matin, "nous savions qu'il y avait la guerre mais nous n'en avions pas conscience. Maintenant elle est là", a constaté Svetlana, une vendeuse de 59 ans.



Dans cette ville à 40 km au sud-est de la capitale russe, un immeuble résidentiel de 22 étages a été touché. Au moins deux appartements ont été endommagés et des éclats de verre et d'autres débris jonchaient le sol sur des dizaines de mètres.



- "Les enfants ont crié" -



L'agence de l'aviation russe a fait savoir que les quatre principaux aéroports desservant Moscou avaient été fermés par précaution pendant plus de quatre heures dans la matinée et que 83 avions avaient dû être redirigés vers d'autres aéroports.



Dans le village de Sapronovo, à environ 10 kilomètres de la capitale, un drone a touché le 21e étage d'un immeuble d'habitation de 25 étages, détruisant des fenêtres et un balcon, selon les journalistes de l'AFP.



"Cela s'est passé à cinq heures du matin. Nous dormions, une explosion s'est produite. Les enfants ont crié", a raconté à l'AFP Evguenia Bakatouïeva, 38 ans, qui était avec ses trois enfants au moment de l'attaque. La fenêtre de sa cuisine a été brisée.



"Cela fait peur, très peur", a ajouté cette employée d'un salon de beauté.



"Jusqu'ici, je n'avais vu ça qu'à la télé", a dit Artiom, 34 ans, qui travaille chez un concessionnaire automobile et dont l'appartement a subi des dégâts.



Les autorités russes ont assuré que l'attaque ukrainienne avait été un échec. "La plus grande attaque de drones ennemis contre Moscou a été repoussée", s'est félicité son maire, Sergueï Sobianine.



Les habitants de la capitale et de ses environs n'ont pas été prévenus de l'attaque en cours, les sirènes d'alerte n'ayant pas été déclenchées.



- "Signal à Poutine" -



L'armée ukrainienne envoie régulièrement des drones contre la Russie, en réponse aux frappes russes qui visent quasi-quotidiennement l'Ukraine depuis trois ans.



Un responsable ukrainien a expliqué que l'attaque nocturne devait pousser la Russie à se saisir d'une proposition de trêve.



"Il s'agit là d'un signal supplémentaire adressé à (Vladimir) Poutine pour l'inciter à s'intéresser à une trêve aérienne", a déclaré Andriï Kovalenko, le porte-parole du Centre gouvernemental ukrainien contre la désinformation.



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a quant à lui dénoncé une attaque ayant frappé "des infrastructures sociales, des immeubles d'habitation".



L'attaque intervient également le jour où le secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Feridun Hadi Sinirlioglu, était à Moscou pour s'entretenir avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.



L'Ukraine a aussi subi de nouveaux bombardements russes, comme presque toutes les nuits. Selon l'armée de l'air, 126 drones et un missile balistique ont visé le territoire ukrainien. Les dégâts, assurent les autorités, sont limités.