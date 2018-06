La Réunion: un ancien policier condamné à la perpétuité pour le meurtre de sa compagne

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mardi 05/06/2018 - La cour d'assises de La Réunion a condamné lundi soir, un ancien policier de 68 ans à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de sa compagne de 56 ans, en février 2016, au Port, une commune de l'ouest de l'île.



"Elle me faisait chier, elle passait tout son temps sur Facebook et laissait la maison dégueulasse", avait-il déclaré lors de son arrestation. Il s'était ensuite muré dans le silence.

Les faits se sont produits au domicile du couple, à l'issue d'une dispute. Après avoir cassé plusieurs objets et dégradé le véhicule de la victime, l'homme avait porté deux violents coups de couteau à sa compagne, qui était décédée immédiatement.

L'ancien policier avait ensuite téléphoné à la police et à la sœur de sa compagne pour les informer de son acte.

L'enquête a déterminé que sa compagne était sur le point de le quitter et que l'homme n'aurait pas supporté cette séparation imminente.

L'homme avait été révoqué de la police à l'issue d'une première condamnation. En 1996, il avait déjà été condamné à 15 ans de réclusion pour viols et agressions sexuelles sur les deux filles d'une ex-compagne, alors âgées de 11 et 6 ans.

C'est la troisième fois en deux ans que les assises de La Réunion prononcent une peine de réclusion à perpétuité. En février 2017 cette peine a été infligée à trois des cinq accusés de l'assassinat d'un couple de commerçants âgés de 85 ans et 92 ans. En avril 2016, un homme avait été condamné à même peine pour avoir dépecé, brûlé et jeté aux chiens un enfant de 4 ans.