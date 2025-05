La Réunion: trois nouveaux décès imputés au chikungunya, 15 morts au total

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mercredi 28/05/2025 - Les décès de trois personnes âgées à La Réunion ont été imputés au chikungunya, portant à 15 le nombre de morts liés à l'épidémie qui sévit dans le département français de l'Océan indien, a annoncé Santé publique France (SPF) mercredi.



"Suite à la dernière réunion du comité d'imputabilité (...) ces trois dossiers ont été classés comme des décès directement liés au chikungunya" concernant des "personnes de 65 ans et plus, porteuses de comorbidités", a précisé SPF dans son bulletin épidémiologique qui fait par ailleurs état d'une "décroissance épidémique" sur l'île.



Ces trois décès faisaient l'objet d'une investigation dans le cadre de l'épidémie qui a démarré en août 2024 à La Réunion, où les cas ont explosé à partir de mars 2025.



Dans le détail, ces trois décès sont survenus pour deux d'entre eux "en semaine 14 et en semaine 15 pour le troisième", a souligné SPF, expliquant que tous les décès concernaient des personnes âgées entre 71 et 95 ans.



"Ainsi, depuis le début de l'année, 15 décès (...) ont été classés comme liés au chikungunya", dont deux "indirectement", pour des personnes porteuses de comorbidités telles que des pathologies chroniques.



Trente-six autres cas restent "en cours d'investigation", a ajouté Santé publique France.



L'annonce de ces trois nouveaux décès intervient sur fond de "décroissance épidémique" forte sur l'île.



L'activité en médecine de ville concernant l'épidémie a baissé de 24% sur une semaine, passant de 5.000 à 3.800 consultations, tandis que les "passages aux urgences pour chikungunya" ont diminué de moitié sur la même période, passant de 123 à 62 (-50%).



Avant cette flambée, aucun cas de chikungunya n’avait été signalé depuis 2010 à la Réunion.



A ce jour, "aucun cas autochtone de chikungunya n’a encore été identifié en France hexagonale", a encore souligné SPF mercredi.