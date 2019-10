La Réunion: sécurité renforcée face à des "violences urbaines" depuis la visite de Macron

Paris, France | AFP | mardi 29/10/2019 - Le préfet de La Réunion a annoncé mardi un renfort des mesures de sécurité sur l'île, secouée depuis la visite d'Emmanuel Macron par des "violences urbaines" qui ont blessé "huit policiers, un gendarme et un pompier".



"Les forces de l'ordre et de secours ont été prises à partie à plusieurs reprises", regrette le préfet Jacques Billant dans un communiqué. Il indique que 12 personnes ont été interpellées et jugées, donnant lieu à "des condamnations pénales", sans plus de précision.

Sur le plan matériel, "une habitation, des voitures" et "du mobilier urbain" ont été brûlés, en dépit de la mise en place d'une cellule opérationnelle de crise, ajoute le préfet, qui dénonce des violences "qui mettent en danger nos concitoyens et l'ensemble des services publics".

A quelques heures des célébrations de la fête d'Halloween, "qui avait donné lieu l'année dernière à d'importantes violences urbaines", le préfet de La Réunion a annoncé l'interdiction d'utilisation "de produit susceptible de troubler l'ordre public" de mardi 21H00 au vendredi, 8H00. Sont notamment cités "le port, transport et utilisation des artifices de divertissement, articles pyrotechniques, fusées de détresse, armes à feu y compris factices et des munitions".

En outre, "la vente au détail de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable tel que jerrican, bidon" et "le port, le transport de carburant, de produits combustibles et ou corrosifs, dans tout récipient transportable tel que jerrican, bidon" sont interdits, ajoute le communiqué.

Le Préfet annonce également le renfort sur l'ensemble du département des forces de sécurité, dans la nuit de jeudi à vendredi, appuyées d'un hélicoptère de gendarmerie et d'"unités spécialisées de la police et de la gendarmerie nationales".

Des mesures "temporaires d'interdiction de la vente à emporter d'alcool" ont également été prises, entre 21H00 et 07H00 du matin chaque nuit, de mardi à vendredi.

Emmanuel Macron a terminé vendredi son voyage de quatre jours à Mayotte et La Réunion en annonçant plusieurs plans sur le volet de l'emploi, de la formation et de l'agriculture. Un voyage terni par des heurts qui ont éclaté jeudi soir notamment dans le nord de l'île entre une centaine de jeunes et des forces de l'ordre dans la commune du Port, à 20 km de Saint-Denis.