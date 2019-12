La Réunion: rumeurs d'enlèvements en camionnette, un homme écroué

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mardi 03/12/2019 - Un quinquagénaire mis en cause dans la tentative d'enlèvement présumée d'une jeune fille a été placé en détention provisoire lundi soir, sur fond de rumeurs de tentatives de kidnapping dans l'île, a-t-on appris de source judiciaire.



Depuis plusieurs jours, des rumeurs, attisées par les réseaux sociaux, font état de plusieurs tentatives supposées d'enlèvement à l'encontre de jeunes collégiennes.

Une jeune fille de 16 ans a déposé plainte au commissariat de Saint-Pierre (une commune du sud de l'île) "suite au comportement insistant et inquiétant d'un homme d’une cinquantaine d’années au volant d'un véhicule utilitaire blanc" samedi, a indiqué dans un communiqué la procureure de Saint-Pierre, Caroline Calbo.

Grâce à l’immatriculation relevée par la jeune fille, les policiers ont interpellé un homme qui a été immédiatement placé en garde à vue avant d'être mis en examen pour tentative d'enlèvement et placé en détention provisoire.

Son véhicule utilitaire blanc a été saisi "pour des investigations de police technique et scientifique", a ajouté la magistrate.

Benoît Bernard, le vice-procureur de Saint-Pierre, a précisé qu'"il s'agit aussi de le protéger au regard du climat actuel absolument pas serein par rapport à ces faits de tentative d'enlèvement qui se multiplient et des faits de violence que nous connaissons dans le sud et dans le nord de l'île".

Des tentatives d'enlèvement par un ou plusieurs individus circulant à bord d'une camionnette blanche ont été signalées dans plusieurs communes de l'île.

Une demi-douzaine de plaintes a été déposée. Les appels à témoins lancés par les forces de l'ordre sont restés sans effet.

Lundi, alors que le quinquagénaire était déféré au parquet de Saint-Pierre, deux jeunes filles signalaient avoir échappé de justesse à une tentative de kidnapping à Bras Panon, une petite commune rurale de l'est de La Réunion.

Un individu aurait tenté de les faire monter de force dans un fourgon blanc. Il aurait été mis en fuite par les cris d'un témoin qui n'a pas été identifié par les gendarmes.

Dimanche, à Saint-Louis (sud de l'île), le conducteur d'un utilitaire blanc a été frappé par une dizaine de jeunes qui le soupçonnaient de vouloir s'en prendre à des petites filles.