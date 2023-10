La Réunion: quatre morts dans un accident d’hélicoptère

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mardi 31/10/2023 - Les quatre occupants d'un hélicoptère ont trouvé la mort mardi matin sur l'île de La Réunion dans le crash de l'appareil survenu dans le cirque de Salazie (est de l'île), a-t-on appris auprès des pompiers.



"Le parquet judiciaire de Saint-Denis a ouvert une enquête" pour déterminer les causes de l'accident, a indiqué à la presse le sous-préfet de Saint-Benoît, Michaël Mathaux, sur les lieux du crash.



Dans des circonstances encore indéterminées, l'aéronef, un Robinson de quatre places, a percuté une paroi rocheuse. Il a ensuite chuté plusieurs dizaines de mètres en contrebas dans une zone inaccessible à pied, selon les pompiers.



Un important dispositif de secours a été déployé: 35 gendarmes, dont ceux du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), et une trentaine de pompiers, dont les personnels du groupe d'intervention en milieux périlleux.



Dans un communiqué publié à la mi-journée, la compagnie propriétaire de l'hélicoptère a précisé que "l'appareil (était) destiné à la formation et à la location pour des pilotes privés, non professionnels, extérieurs à (la) société".



En comptant ce crash, 20 personnes ont été tuées dans des accidents d'hélicoptères ou d'ULM à La Réunion au cours des vingt dernières années.



Le dernier accident d'hélicoptère s'est produit le 5 août dernier dans l'ouest de l'île. Seul à bord, le pilote n'avait pas survécu.