La Réunion: ouverture partielle de la nouvelle route du littoral construite sur la mer

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mardi 23/08/2022 - La présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, a annoncé mardi l'ouverture partielle à partir de dimanche de la nouvelle route du littoral, un viaduc à quelques dizaines de mètres de la côte, conçu pour désengorger un axe routier vital de cette île de l'océan indien.



Construit sur la mer en plein océan Indien à l'issue d'un chantier titanesque commencé en 2015, cet axe de circulation qui fera 10,5 kilomètres de long une fois achevé en 2028, a déjà coûté plus de deux milliards d'euros, alors qu'il devait être livré en 2020-2021 et que le montant des travaux initialement prévu était de 1,6 milliard.



L'actuelle route du littoral est connue pour ses nombreuses fermetures en raison des conditions climatiques et des risques d'éboulements de la falaise qui la surplombe, alors que 60.000 véhicules l'empruntent chaque jour.



La nouvelle route, qui relie le chef-lieu Saint-Denis au site de la Grande Chaloupe, n'ouvrira dans un premier temps que dans le sens nord-ouest sur une portion de 8 kilomètres, et dans les deux sens avant fin 2022. Un premier pas avant l'ouverture totale du tronçon d'ici 2023.



"L'urgence était d'ouvrir le premier tronçon de la route et le viaduc (…) C'est un évènement attendu par les Réunionnais. On leur a tant promis", a déclaré Huguette Bello dans une conférence de presse.



Mais l'ouverture totale de ce tronçon ne représentera qu'une première étape pour ce chantier hors normes.



La Région Réunion devra ensuite entamer la seconde partie des travaux: un nouveau viaduc financé en partie par l'Etat, à hauteur de 420 millions d'euros, pour un coût total de 840 millions d'euros.



Un nouveau marché a été lancé par la Région pour la fabrication de cet ouvrage qui reliera la Grande Chaloupe à la commune de La Possession, et permettra de fermer totalement l'ancienne route du littoral.



Ce second viaduc devait initialement être une digue. Un projet contesté devant les tribunaux par des militants écologistes, en raison de l'énorme quantité de roches nécessaire à sa réalisation, supposant l'ouverture de nouvelles carrières dans l'île pour mener à bien ces travaux.



Le tribunal s'est finalement opposé à l'ouverture de ces carrières.



C'est dans ce contexte qu'il a été décidé d'ouvrir le premier tronçon du viaduc, menant à la construction d'un raccordement entre l'ouvrage et la Grande Chaloupe.