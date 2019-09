La Réunion: le président de Région entendu dans une affaire de détournement de fonds publics

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mardi 24/09/2019 - Didier Robert, président du conseil régional de La Réunion a été entendu mardi, en audition libre, pendant sept heures par les gendarmes dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics, a-t-on appris de source judiciaire.



Les faits supposés concernent un salaire de 6.800 euros nets par mois encaissés par Didier Robert entre 2017 et 2018 en tant que PDG de la société publique locale Réunion des musées régionaux (SPL RMR).

C'est la chambre régionale des comptes (CRC) qui est à l'origine de la procédure. En août 2018, elle avait rendu un rapport sur la gestion et le fonctionnement de la SPL, dans lequel elle soulignait que la rémunération du PDG s'était faite "sans autorisation du conseil d’administration".

La haute juridiction s'étonnait aussi que le PDG ait bénéficié d'un salaire augmenté "de 52% par rapport à (celui) de son prédécesseur", et "concomitamment à la décision de mise en oeuvre d'un plan de licenciement économique".

Didier Robert avait démissionné de son poste de PDG en décembre 2018, en pleine crise des "gilets jaunes".

La haute juridiction relevait aussi des "procédures de recrutement" jugées "opaques".

En septembre 2018, la CRC a porté l'affaire devant le parquet de Saint-Pierre. Une enquête préliminaire a été ouverte en octobre 2018 pour détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics.

Plusieurs personnes, notamment des salariés de la SPL, ont déjà été entendues dans cette affaire.

"Il est de mon devoir dans ce dossier de répondre à un certain nombre de questions qui sont évidemment légitimes", a commenté M. Robert après son audition à la gendarmerie de Saint-Denis.

Outre ce dossier, d'autres procédures concernent le président de Région.

En avril 2019, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a saisi la justice concernant sa déclaration d'intérêts, datée de mai 2016, le soupçonnant d'avoir "omis une partie substantielle de ses revenus".

Une autre procédure portant sur le nombre de collaborateurs et conseillers techniques employés par la Région est en cours depuis plusieurs mois.

Par ailleurs, en octobre 2015, une quinzaine de perquisitions ont été menées au domicile de M. Robert et de ses proches dans le cadre d'une enquête préliminaire pour corruption ouverte par le parquet national financier, dans une affaire portant sur l'attribution des marchés de la nouvelle route du littoral.