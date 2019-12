La Réunion : le maire de Sainte-Marie entendu pour des soupçons de détournements de fonds

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | jeudi 12/12/2019 - Le maire (DVD) de Sainte-Marie (nord de La Réunion), Richard Nirlo, a passé 15 heures en garde à vue pour des soupçons de détournements de fonds publics, corruption, recels, faux et usage de faux, trafic d'influence et favoritisme, avant d'être remis en liberté jeudi, a-t-on après auprès du parquet.



Richard Nirlo était entendu depuis mercredi matin par les gendarmes de la section de recherches.

Également en garde à vue depuis mercredi matin, le directeur général des services, le directeur général adjoint et le chauffeur du maire ont aussi été remis en liberté jeudi après-midi.

Un rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) est à l'origine du dossier. La CRC s'était penchée sur la gestion de la commune entre 2011 et 2017 et avait pointé une série de malversations supposées.

A la suite de ce rapport, plusieurs services de la mairie de Sainte-Marie avaient été perquisitionnés en décembre 2018.

Jean-Louis Lagourgue (DVD) était maire de Sainte-Marie pour les exercices examinés par la Chambre régionale des comptes. Richard Nirlo était alors premier adjoint. Il a accédé au fauteuil de maire en janvier 2018 après l'élection de Jean-Louis Lagourgue au poste de sénateur.