La Réunion en alerte orange mercredi à l'approche de la tempête Garance

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mardi 25/02/2025 - La Réunion passera en alerte orange cyclonique mercredi à 14H00 (11H00 à Paris) en raison de la tempête Garance, qui pourrait s'intensifier au stade de cyclone, a annoncé mardi la préfecture de l'île française de l'océan Indien.



Ce niveau d'alerte, deuxième des quatre du dispositif cyclonique, signifie qu'un phénomène météorologique représente un danger pour l'île dans les 24 heures.



Mardi en début d'après-midi, Garance se trouvait à 475 km de La Réunion. La tempête constitue une "menace importante et sérieuse", a souligné Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo-France pour l'océan Indien, au cours d'une conférence de presse.



Une dégradation des conditions météorologiques est attendue dès mercredi à La Réunion, fréquemment touchée par des cyclones. Garance devrait passer au plus près de l'île "jeudi en journée ou dans la nuit", à environ 70 km des côtes, possiblement au stade de cyclone tropical, selon Mme Jauffret.



Un passage en alerte rouge n'est pas exclu, a précisé la préfecture de La Réunion. Ce niveau d'alerte impose un confinement total de la population, à l'exception des services de secours et des forces de l'ordre.



Garance est "de petite taille", ce qui limite la zone de temps dangereux, a expliqué Céline Jauffret. "Toutefois, ces systèmes peuvent évoluer rapidement", a-t-elle averti.



En alerte orange, la vie économique se poursuit, mais tous les établissements scolaires fermeront mercredi après-midi. "Les cours restent maintenus mercredi matin, et les transports scolaires seront assurés jusqu'en fin de journée, a indiqué Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture.



"Il y a une forte probabilité que les établissements scolaires restent fermés jusqu'à vendredi", a-t-il ajouté.



L'activité portuaire sera suspendue mercredi sur terre et en mer. L'aéroport international a pour sa part annoncé des modifications de son programme de vols pour mercredi et jeudi.



Garance suit une trajectoire inhabituelle, se déplaçant d'ouest en est, alors que les phénomènes cycloniques circulent généralement d'est en ouest dans cette zone de l'océan Indien, ont noté les météorologues.



La dernière alerte cyclonique à La Réunion remonte à janvier 2024. L'île avait alors été placée en alerte violette, le niveau maximal interdisant tout déplacement y compris pour les forces de l'ordre et les secours.



Le cyclone Belal avait frôlé les côtes le 15 janvier, causant la mort de quatre personnes et des dégâts estimés à 100 millions d'euros, selon France Assureurs.