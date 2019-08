La Réunion : décès d'un ancien facteur du cirque de Mafate, qui a fait cinq fois le tour de la terre

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | jeudi 29/08/2019 - 0En 40 ans de carrière, il a parcouru à pied l'équivalent de cinq fois le tour de la terre pour livrer le courrier aux habitants de Mafate, site montagneux de l'ouest de La Réunion, inaccessible en voiture. L'ancien facteur, Ivrin Pausé, est décédé jeudi à 91 ans, a annoncé sa famille.



Ivrin Pausé, originaire lui-même de Mafate, a été, entre 1951 et 1991, le seul porteur de bonnes ou mauvaises nouvelles postales pour les quelques centaines de familles mafataises.

Résidant à Grand Place, un hameau du cirque, il se rendait à pied tous les lundis matin à la Possession (commune du littoral ouest dont dépend Mafate) pour récupérer entre 15 et 18 kilos de courrier.

Il distribuait les lettres dans les différents hameaux de Mafate du mardi au samedi.

Ne refusant jamais de faire la conversation avec les Mafatais ainsi qu'avec les randonneurs locaux et étrangers, Ivrin Pausé était devenu une figure emblématique de l'île.

A son départ à la retraite, il avait indiqué avoir parcouru près de 251.520 kilomètres.

Fils d'un garde champêtre, qui a aussi été le premier facteur de Mafate, et d'une mère au foyer, Il avait quitté l'école en CM2.

En 2013 pour lui rendre hommage, la Poste avait donné son nom à la plateforme de préparation et distribution de courrier du Port (une commune du littoral ouest).

En 2016, une statue représentant Ivrin Pausé, a été installée à Grand Place, son hameau d'origine.

"Ivrin Pausé restera dans le cœur des Réunionnais comme le premier facteur dévoué corps et âme aux habitants de Mafate (…) Il a été pendant plus d’un demi-siècle, un lien indéfectible entre les habitants des hauts et la côte", a twitté Didier Robert, président du conseil régional.

"Une figure légendaire (…) nous a quittés. Il avait contribué à rendre le cirque connu dans toute la France", a posté la sénatrice Nassimah Dindar sur son compte Facebook.

Souffrant de problèmes de santé, Ivrin Pausé avait quitté son cirque natal ces dernières années pour habiter sur le littoral ouest.