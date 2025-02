La Réunion accueille la première école d'architecture d'Outre-mer

Paris, France | AFP | mardi 04/02/2025 - La première école publique d'architecture d'Outre-mer va être officiellement créée le 1er mars à La Réunion, a annoncé la ministre de la Culture Rachida Dati mardi.



L'école a ouvert ses portes en 1988 en tant qu'antenne de l'École nationale supérieure d'architecture (ENSA) de Montpellier. Mais elle va prendre son autonomie.



"Nous allons créer, dès le 1er mars 2025, une nouvelle école nationale supérieure d'architecture dans l'île de La Réunion, afin de mieux recouvrir les besoins architecturaux des outre-mer", a déclaré Mme Dati en présentant au ministère sa stratégie nationale pour l'architecture 2025-2029.



Cette école, la 21e des ENSA, "sera notamment en mesure d'agir au plus près des besoins de reconstruction à Mayotte", archipel dont les infrastructures ont été ravagées mi-décembre par le cyclone Chido, a-t-elle ajouté. Elle n'a toutefois pas détaillé de quelle manière.



L'école est installée au Port, ville située entre Saint-Paul et Saint-Denis.



La stratégie pour l'architecture prévoit également le lancement d'une formation post-master, via l'ENSA de Clermont-Ferrand, pour "lutter contre les déserts architecturaux en incitant et en préparant les jeunes architectes à s'installer en milieu rural".



Environ 20.000 étudiants sont formés chaque année dans la vingtaine d'écoles d'enseignement supérieur existantes, un chiffre que la ministre souhaite aussi voir augmenter de "20% sur dix ans".



Pour ce faire, Mme Dati a annoncé le "renforcement des liens entre enseignement et pratique professionnelle" avec la généralisation d'ici deux ans et dans l'ensemble des écoles d'architecture d'une formation en alternance. Ces parcours en alternance permettent aux étudiants d'être rémunérés dès le début du master.



À l'horizon de cinq ans, toutes les écoles devraient aussi accueillir 20% d'étudiants issus de filières professionnelles ou technologiques.



À l'occasion de ces annonces, Mme Dati a remis le grand prix national de l'architecture 2024 à l'Atelier Architecture Perraudin, pionnier dans l'utilisation des biomatériaux durables et la conception de bâtiments écologiques, qui dispose d'une antenne au Sénégal.