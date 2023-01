La Réunion: Un homme tué par la police après avoir poignardé l'oncle de son ex-compagne

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | lundi 30/01/2023 - Un homme de 46 ans a été mortellement blessé par les tirs d'un policier lundi à Saint-Denis-de-la-Réunion où il venait de poignarder l'oncle de son ex-compagne qui s'interposait entre elle et lui, a-t-on appris auprès du parquet.



Les faits se sont produits à La Bretagne, un quartier de Saint-Denis. Armé d'un couteau, le quadragénaire était venu menacer de mort son ex-compagne.



"Son oncle (âgé de 76 ans – NDLR) qui s'interposait (…) était alors blessé par arme à quatre reprises", a indiqué Véronique Denizot, procureure de Saint-Denis, dans un communiqué lundi soir. Le pronostic vital du septuagénaire n'est pas engagé.



Les témoins ont averti les secours et la police.



Un équipage de trois policiers a été le premier à arriver sur les lieux de l'altercation. Peu de temps après l'assaillant est revenu au domicile de son ex-compagne "toujours armé de son couteau", indique la magistrate.



Malgré les sommations des policiers pour qu'il dépose son couteau, "l'individu n'obtempérait pas et forçait l'un des fonctionnaires de police (…) à reculer" jusqu'à se retrouver "bloqué par un mur derrière lui". Après de "dernières sommations sans aucun effet, l'individu continuant sa progression menaçante", le policier a sorti son arme et "fait feu à quatre reprises sur l’individu", relate Véronique Denizot.



Les autres policiers présents ont prodigué les premiers soins à l'assaillant et les secours ont été appelés. L'homme a ensuite été transféré à l'hôpital où il est décédé. Une autopsie aura lieu mardi pour préciser les causes de la mort.



Le parquet a ouvert trois enquêtes. La première porte sur les violences avec arme commises par le mis en cause sur l'oncle de son ex-compagne. La deuxième sur la tentative de meurtre sur le policier par l'assaillant. La troisième est relative à "l’usage de son arme par le fonctionnaire de police, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", selon la procureure.



Le policier "est pour le moment entendu en audition libre". "Seuls les éléments de l'enquête pourront permettre de retenir ou non" la légitime défense, a indiqué la magistrate.



C'est la première fois depuis 18 ans qu'un policier de La Réunion tire mortellement sur une personne.



En 2005, les policiers avaient abattu à Saint-Paul (ouest de l'île) un homme qui venait de tuer par balle son ancien employeur et l'épouse d'un ex-collègue au cours d'un repas de fin d'année.