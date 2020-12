La Réunion: Le Piton de la Fournaise en éruption pour la troisième fois de l’année

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | lundi 07/12/2020 - Le Piton de la Fournaise, le volcan de La Réunion, est entré en éruption pour la troisième fois de l'année lundi vers 4H40 (00H40 GMT), dans une zone totalement inhabitée, a indiqué la préfecture.



A la suite d’une crise sismique d’environ deux heures, la lave "a jailli de trois fissures qui se sont ouvertes sur le flanc ouest du massif volcanique" note l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVP).



La lave est projetée en fontaine atteignant les 15 mètres de haut.



Située dans la caldeira du volcan, la zone éruptive est totalement inhabitée. Le phénomène ne présente donc pas de danger pour les personnes et les biens.



Les deux dernières éruptions du volcan remontent au 2 avril et au 10 février. Elles avaient duré moins d’une semaine.



Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. Il s'était réveillé à cinq reprises en 2019.