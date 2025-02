La Réunion: Jean-Hugues Ratenon condamné avec sursis pour conduite en état d'ivresse

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | jeudi 13/02/2025 - Le député LFI Jean-Hugues Ratenon a été condamné jeudi à six mois de prison avec sursis, neuf mois de suspension du permis de conduire et 2.300 euros d'amende pour conduite en état d'ivresse par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion.



Outre la conduite en état d'ivresse manifeste, Jean-Hugues Ratenon a été condamné pour défaut de maîtrise de son véhicule et refus de se soumettre aux vérifications de la consommation d'alcool et de stupéfiants.



Ni Jean-Hugues Ratenon, ni ses avocats n'étaient présents pour le rendu du jugement.



Dans la nuit du 24 au 25 août 2024, la voiture du député, arrêtée tous feux éteints sur la chaussée de droite d'une quatre-voies, avait été heurtée par une conductrice.



M. Ratenon, qui était au volant de son véhicule, avait été transporté au CHU de Saint-Denis. Selon le parquet, il avait alors "refusé les prélèvements par éthylotest et salivaire destinés à dépister l'éventuelle présence d'alcool ou de stupéfiants, ainsi que le prélèvement sanguin".



Tout au long de la procédure, le parlementaire a nié avoir été en état d'ivresse et avait de nouveau réfuté les faits à la barre du tribunal, affirmant avoir été "victime d'un malaise".



Le président lui avait fait remarquer que les gendarmes l'avaient décrit en "état d'ivresse manifeste et (ayant) des explications embrouillées".



"Je n'ai eu aucune interaction avec les gendarmes, pour moi ces scènes n'ont jamais existé", avait soutenu Jean-Hugues Ratenon. Les avocats de la défense, Me Jade Dousselin et Me Erick Hesler, avaient plaidé la relaxe de leur client au motif que "rien ne peut être retenu contre lui".