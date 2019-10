La Réunion : 30 ans de réclusion pour avoir dépecé et brûlé une octogénaire

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mercredi 09/10/2019 - La cour d'assises de Saint-Denis a condamné mardi un homme à 30 ans de réclusion pour le meurtre d'une octogénaire dont il était accusé d'avoir dépecé et brûlé le corps.



Julien Alezan, âgé de 32 ans, comparaissait devant la cour d'assises pour "vol avec violences ayant entraîné la mort et atteinte à l'intégrité d'un cadavre".

L'avocate générale avait requis la réclusion à perpétuité.

La nuit du 24 janvier 2017 au Tampon (commune du sud de l'île), l'accusé s'était introduit de nuit chez la voisine de ses parents, âgée de 81 ans, pour la voler.

L'enseignante à la retraite refusant de lui donner ses codes de cartes bancaires, il l'avait frappée et lui avait plongé la tête à plusieurs reprises dans la baignoire remplie d'eau.

La violente agression avait entraîné la mort de l'octogénaire.

L'homme avait ensuite quitté la maison au volant de la voiture de la victime. Il s'était aussi emparé de téléphone de l'octogénaire pour répondre à sa place par SMS à ses proches qui tentaient de la contacter.

Il était revenu à plusieurs reprises les jours suivants au domicile de la vieille dame pour nettoyer la maison et faire disparaître le corps qu'il avait tronçonné en plusieurs parties avant de les brûler en forêt.

L'homme avait été arrêté le 3 février 2017, toujours au volant de la voiture de sa victime.

Il avait immédiatement reconnu les faits et indiqué le lieu où il avait brûlé le corps. La dépouille ne sera jamais retrouvée dans sa totalité.

A l'issue de la condamnation, l'avocate de l'accusé a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire appel.