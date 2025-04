La Réunion: 20 kg de drogue saisis en quatre jours à l'aéroport, sur fond de "tsunami blanc"

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mercredi 16/04/2025 - Trois mules et leurs complices ont été interpellés, et plus de 20 kilos de drogue saisis en quatre jours à l'aéroport Roland-Garros de La Réunion, a annoncé mercredi la police, qui s'inquiète d'un "tsunami blanc" déferlant sur l'île.



"En quatre jours, en collaboration avec les douanes, le Service territorial de la police judiciaire de La Réunion a interpellé trois mules et trois complices en provenance de l'Hexagone", a indiqué dans un communiqué la police nationale.



Le communiqué précise que cinq kilos de cocaïne, 14 kilos de résine de cannabis et 1,5 kilo d'ecstasy ont été saisis dans ces opérations.



Cette saisie intervient alors que La Réunion, longtemps à l'écart des grandes routes du trafic, s'inquiète de l'arrivée massive de cocaïne en provenance de l'Hexagone.



"En 2024, les douanes ont saisi 50 kg de cocaïne, dont 25 uniquement à l'aéroport. Il y a une explosion des saisies", a affirmé début avril aux journalistes Hervé Le Ray, inspecteur régional des douanes de La Réunion, évoquant un "tsunami blanc".



"Il y a six ans, on avait moins d'un kilo de cocaïne par an saisi", a-t-il ajouté.