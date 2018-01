La République en marche lance une "Marche des Outre-mer"

Paris, France | AFP | lundi 22/01/2018 - La République en marche va organiser de fin janvier à fin février une consultation en porte-à-porte baptisée "Marche des Outre-mer" et destinée à nourrir les Assises des Outre-mer lancées par le gouvernement, a annoncé lundi le parti présidentiel.



S'appuyant sur l'expérience de la "Grande marche" de l'été 2016 qui avait donné l'impulsion de la campagne d'Emmanuel Macron, cette opération se déroulera en "Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et La Réunion", a précisé LREM dans un communiqué.

Elle "permettra d’interroger les habitants des territoires ultra-marins avec un questionnaire qui combinera un socle commun de questions et des questions spécifiques à chaque territoire", a ajouté le parti, en indiquant que seront abordés les thèmes des "relations avec l'Hexagone, les priorités de développement des territoires ou encore la vie démocratique locale".

Cette consultation doit enrichir les travaux des Assises des Outre-mer, qui se tiennent depuis octobre 2017 et dont les restitutions sont attendues au printemps.