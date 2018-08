La RT1 fermée à Matatia les jeudi 30 et vendredi 31 septembre

PAPEETE, le 29 août 2018 - La RT1 sera fermée les jeudi 30 et vendredi 31 août pour des travaux de revêtement de chaussée.



Le ministère de l'Equipement informe les usagers de la route que la RT1 sera fermée au pk 10,850, à Matatia, pour des travaux de revêtement de chaussée les jeudi 30 et vendredi 31 août de 20h à 05h du matin.



Dans le cadre de ces travaux, une déviation adaptée sera mise en place dans les deux sens.



Une attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers de la route pour suivre les indications qui seront imposées sur la signalisation provisoire de ce chantier.