La Puromu party revient pour une sixième édition

16 groupes se produiront le long du boulevard Pomare. Parmi eux des nouveaux venus comme Moya & Kion ou Lady and the Dude, mais également des habitués de la Puromu party tels que Maro Ura,Carole et Florent Atem, Pepena, Mana Vib's, Royal Kikiriri, Torea, Verua ou encore Vevo.



"C'est vraiment un moment convivial que l'on partage avec le public et les autres artistes sur scène. Et puis ça permet au groupe de bénéficier d'une plus grande visibilité", a confié Evans Bohl, du groupe Heroes and the Minivans qui se produira pour la deuxième fois sur la Puromu party.



"Maintenant quand on voit arriver cet événement on sait que l'on va passer une belle soirée", s'exclame pour sa part Florent Atem. Avant d'ajouter, "ça offre en fait une bouffée d'air frais à toute la population, et l'espace d'une soirée on a l'impression que tout est rose ici au fenua. Même si la réalité est tout autre. Mais il faut des événements comme la Puromu party pour retrouver au sein de notre société de la cohésion sociale."



A noter que la police municipale et la DSP seront également mobilisées afin de sécuriser la circulation des familles. Des contrôles (alcool, arme, stupéfiants) pour également être effectués. Rappelons que les précédentes éditions ont rassemblé un peu plus de 6 000 spectateurs.