La Porcelaine made in Tahiti médaille d'argent au Japon

"Je me suis prise de passion pour ces concours !"



Le thème de cette année était "L'élégance", comment l'as-tu traité ?

Pour nous l'élégance veut dire une chose, que j'ai essayé de retranscrire avec le vase. Mais pour les Japonais, cette idée a un sens très différent. Pour eux, l'élégance parle de tout ce qui est ancestral, c'est une beauté naturelle et respectueuse des traditions, que j'ai essayé de retranscrire dans la deuxième pièce. Mais comme le jury sait que pour les occidentaux l'élégance a un sens différent, il a accepté les différentes interprétations.



Tu es partie avec deux pièces, qui ont toutes deux été récompensées. Ca a dû te faire plaisir.

Oui, j'ai vraiment eu une grande joie de recevoir ces deux prix, d'autant que beaucoup sont repartis sans rien parmi les 40 participants... Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer l'or pour la prochaine fois (rires) !



Tu peins depuis 20 ans, ces prix sont-ils une consécration pour toi ?

Ce n'est pas comme ça que je le vois. Disons plutôt que ma participation il y a deux ans m'a permis de savoir à quel niveau j'étais, de comprendre exactement qui j'étais. Parce qu'avant c'étaient les copains, les élèves, la famille qui me disaient tous qu'ils adorent ce que je fais... Mais quand ce sont des gens qui nous aiment, ce n'est pas pareil. Lors d'un concours énorme comme celui-ci, avec une organisation gigantesque, avec tous les participants qui ont consacré des mois à créer leurs pièces, avec des juges qui sont vraiment des experts, c'est un jugement objectif... Donc, franchement, je suis très satisfaite du résultat.



Si j'ai participé une seconde fois, c'est vraiment pour cette expérience. Devoir réaliser des pièces sur un thème imposé... J'ai mis trois mois à créer ces pièces, je ne vivais que pour ça, j'étais complètement dedans à l'exclusion de tout le reste. C'est ça qui m'intéresse. Il faut commencer par réfléchir à ce que l'on peut faire, identifier le thème, demander autour de soi comment ils comprennent le thème. Après tout ce travail de réflexion, une fois qu'on s'approche d'une idée finale, il faut que tout le monde nous laisse la paix. J'ai arrêté les cours, je me suis coupée de tout. Si on est interrompu, on n'y arrive plus et la journée est perdue.



Tu vas donc continuer à participer à des concours internationaux ?

Oui, je pense aller à Brisbane en Australie l'année prochaine, puis dans deux ans il y aura à nouveau la J-PAC à Tokyo, puis un énorme concours à Miami... Je me suis prise de passion pour ces concours ! Quand on y est, c'est vraiment un trac énorme, puis quand ça se termine, c'est une libération. Et on fait énormément de belles rencontres, il y a une atmosphère de passion pour la porcelaine qui s'installe, c'est une expérience vraiment intéressante et différente.